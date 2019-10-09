中評鏡頭：京郊長城下的“江南小鎮”

俯瞰古北水鎮。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月9日電（記者 沈而忱）步入十月，北京迎來了最美的時節。晴空萬里、天高雲闊，北京城褪去了夏日的燥熱，漸漸染上了些秋色。而地處京郊的古北水鎮，更是一派閑適景象，依山傍水，遠勝春朝。



古鎮水道眾多，雖稱不上“阡陌縱橫”，但在北方，已是十分難得。水道多的地方橋梁也多。在古北水鎮，時不時能見到石拱橋，跨立在狹窄蜿蜒的河道之上，對游人展現出別樣風情。當水面夠寬闊時，還有搖櫓船緩緩劃過，映襯著垂柳和遠山，讓人分不清身處北國還是江南。漫步石板街上，質樸古拙的老城墻依傍著群山，楊柳依依低垂依偎著湖面，雄健與柔美兼具，豪爽與溫婉齊備，真叫人流連忘返。



山水美景已令古北水鎮成為度假勝地，司馬台長城這張“金名片”。司馬台長城中國唯一一處保留明代原貌的長城，整個長城城墻依險峻山勢而築，景觀絕佳。古北水鎮就坐落於司馬台長城的腳下，無怪乎古人曾用“地扼襟喉趨溯漠，天留鎖鑰枕雄關”的絕句來形容古北水鎮。坐在搖櫓船上，“滿載一船秋色，平鋪十裡湖光”，抬首就能欣賞古長城，真是一大樂事。



2016年，古北水鎮經過了全新打造，圍繞司馬台長城，推出了長城腳下的夜游“八大玩”，包括提燈夜游司馬台、小船搖櫓長城下、星空溫泉絮語、浪漫水舞秀等等。新亮相的古北水鎮正在成為北京夜游時尚新地標，以其獨特的山水魅力和文化積澱，吸引著八方來賓。

