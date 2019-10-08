陳淞山：柯文哲看不到自己的盲點

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近來支持度走下坡，綠營出身的政治評論員陳淞山在今天在《美麗島電子報》發表評論表示，歸根究底來看，柯文哲最大的政治致命傷就是“活在自己的世界裡”，看不到自己的政治盲點，只會看不起甚至“歧視”其他人，包括自己的朋友、幕僚與對手！所以，活在自己世界裡頭的柯文哲眼中，只有母親、太太與蔡壁如“三個女人”，而“其他人”就只是過客、可短暫利用的人或敵人而已！



陳淞山指出，柯文哲的政治幼稚毛病真的已經到了病入膏肓的嚴重情況，難怪到了今天，他的民調支持度還在不斷地繼續滑落，不僅被郭台銘臨門一腳“丟包”，也被最後不得不爭取親民黨參選“總統”政黨推薦的最後一張“門票”卡關，導致台灣民眾黨的參選“立委”席次面臨前途難料的政治窘境。



陳淞山表示，看不到自己政治盲點的柯文哲，其實是自視甚高、自以為是與自戀過頭的政治性格造成今天這個局面的。從今年三、四月柯文哲“總統”支持度的高峰期，多少小黨爭相拉攏想要合作結盟，到親民黨宋楚瑜想邀請柯文哲接任黨主席位子來競逐2020寶座，到七、八月分民調的逐漸滑落，籌組成立台灣民眾黨，並打算與郭台銘合作結盟，柯文哲打的政治算盤都是“穩賺不賠”的“立委”席次爭奪戰，真正做的是2024大選的政治美夢。



陳淞山說，因此，這些會與台灣民眾黨產生重大競爭與排擠效應的幾個小黨紛紛開始轉向且自謀生路，郭台銘也在最後一刻決定不參選連署的“總統”候選人，而宋楚瑜的親民黨當然也以“黨的生存利益”為著眼點，審慎思考這一張參選“總統”的政黨推薦門票該如何處理的優劣關鍵，柯文哲縱使最後拿到了這一張參選“總統”的門票也必然必須付出相當高的政治代價。



他表示，這一切一切的政治變化，從自有主導權、決定權，到主客易位轉成被動且“操之於他人”，哪一個政治判斷與決策及其轉折變化？不是由柯文哲自己所造成的呢？活在自我想像的政治世界裡頭，把自己當作政治天才般的“自得其樂”，想像其他的政治領袖或政黨要⾓都是無能、庸才、世俗的“低能對手”，一而再再而三的錯估政治情勢的變化與發展，讓柯文哲只能從雲端跌破⾕底，開始嚐到“非我之所能”的政治苦果！但卻依然故我，不知自己到底錯在哪裡？不知自己已經開始面臨即將被政治淘汰的可能命運了！



陳淞山指出，柯文哲要不要組黨？應該是好壞參半，是值得認真考慮的政治判斷問題！當初如果真的要組黨？最好的時間點就是民進黨在進行“總統”初選期間的5或6月時間，不是拖到8月初的時刻；當初決定要跟郭台銘與王金平合作結盟，應該是不錯的政治判斷與選擇，但真正的問題是計算太多、過程拖的太長，自我本位主義還是太過濃厚，因而壞了事難成大局！



陳淞山分析，更重要的是，沒有做好“操之在己”因應配套的政治方案，以至於在郭台銘宣布不參選連署登記隔天的截止日期“舉棋不定”，導致鬧出了一場家人、朋友與自己“天人交戰”的政治鬧劇！其實，不管要不要參選2020，為了台灣民眾黨的“立委”選舉聲勢與席次，柯文哲都只能在那一個連署登記截止日期（9月17日）“花一百萬元”去登記，至於最後是否真的要選到底或者要不要與親民黨合作參選2020？可以隔幾天再來好好地考慮評估及決定，如果是這樣的發展，就不會發生如今“操之於人”的受制他人問題了，這是柯文哲政治判斷上一個很大的政治敗筆，是小氣節省或務實個性？大概也只有他自己最清楚。



陳淞山說，同樣地，現在的柯文哲，每天東罵西罵，真的有用嗎？要想政治上“大得分”，拉抬政治與民調聲勢，創造參選的政治格局，怎麼能夠如此“小鼻⼦小眼睛地亂噴口水”呢？真正重要的是行動、企圖、決心與風範格局！如果沒有能力做到這些來影響選民，影響社會觀感，又有誰相信你真的想要領導“國家”或夠格當“總統”呢？那麼就只會更難以讓親民黨願意選擇決定跟柯文哲共舞合作。



陳淞山分析，總之，儘管國民黨很爛，民進黨有點無能，中間選民越來越多，可是，原本有很大機會撐起“第三勢力”一片天的柯文哲，卻逐漸讓人看破手腳。

