香港消費者信心指數三季度暴跌32%

中評社香港10月8日電／兩岸暨港澳消費者信心指數8日發佈。統計數據顯示，2019年第三季度，內地消費者信心總指數為100.70，澳門錄得85.91，台灣錄得84.06，香港錄得52.80。香港方面的消費者信心指數從2008年第三季度開始統計，到今年已經有十一年的不間斷統計記錄。香港今年第三季度較上一季度暴跌32.0%，在兩岸四地中繼續包尾，處於有統計以來的最低水平。



今年第三季度，香港就業狀況分指數下降了40.8個百分點，是本季度降幅最高的分指數，其次是生活（消費）狀況、投資股票和經濟發展，港人對這三個方面的信心指數分別下跌了39.6個百分點、37.1個百分點和32.8個百分點。另外，港人對購買房屋及物價狀況方面的信心亦分別下降20.8及10.7個百分點，跌至低於50分，表示港人對這兩方面最缺乏信心。



消費者信心指數統計時滿分為200分，指數大於100時，表示受訪者“有信心”，而當指數小於100分時，表示受訪者“信心不足”。與第二季度相比，第三季度香港多個分指數大幅下降。而經濟、就業、物價、消費、購置房屋及投資股票所有分指數均在60分或以下，顯示港人對各個範疇均欠缺信心。



此次調查，香港城市大學商學院管理科學系一共訪問了823位年滿18歲並在本地常住的香港居民，在95%的置信水平下抽樣，誤差為1.5個百分點。



值得一提的是，近期香港發生一系列暴力違法行為，對香港的社會穩定造成衝擊。有市場人士分析，肆意破壞地鐵和商舖，隨處放火，這些惡劣行徑已經影響香港正常的社會秩序，讓香港良好的營商環境受損。市場的傳導作用是很迅速的，暴力違法行為的不利影響在消費者信心中直接體現了出來。因此，香港要盡快恢復社會秩序，維護好良好的營商環境，這是最重要的。



（來源：文匯網）