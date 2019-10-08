工商界挺韓後援會今成立　50桌大爆滿

建研會理事長郭國聖為高雄“馨蕙馨醫院”醫療集團董事長 。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨與全台六大工商團體之一的工商建設研究會，今晚在台北市福華飯店舉辦“工商界支持韓國瑜後援會”成立大會，2020參選人、高雄事長韓國瑜將北上參加，與黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、及12位建研會會員的“立委”參選人合體造勢，營造百工百業熱烈挺韓氣氛。



原本要到場的國民黨前主席洪秀柱則因為高速公路塞車而無法趕到。馬英九原本也有受邀，但因另有行程，無法出席與韓國瑜同台。晚會於7點開場。



工商建研會員逾3000名，集產、官、學界佼佼者，遍及各行業與上市櫃公司等數百家之多，會員企業總產值超過台灣GDP五成以上，是台灣擁有直接企業經營者最多、實力最強的工商社團之一。



工商建研會這次是要匯聚建研會分布22縣市約3000位企業負責人的豐沛能量，向社會各界展現工商界挺韓決心，共計發出約900張邀請函，因大型場地不多，後來決定在福華飯店舉辦，現場50桌名額早早便已爆表。



今天晚上的活動，擔任後援會長的建研會理事長郭國聖，及吳敦義、韓國瑜將先後致詞，活動中也致贈韓包子、粽子，象徵包中的意義，預祝韓當選。郭國聖為高雄「馨蕙馨醫院」醫療集團董事長。



韓國瑜對此活動非常重視，特地北上參加，除了吳敦義及前黨主席吳伯雄、及韓國瑜“國政”顧問團總召張善政亦將出席，建研會另邀吳志揚、洪孟楷、陳明義、林金結、萬美玲、鄭正鈐、陳玉珍、林燕祝、王齡嬌、徐慶煌、葉壽山及黃啟嘉等12位同時是建研會員的“立委”參選人和韓同台造勢。