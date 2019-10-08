立法會大樓大致修復　議員冀不要再被破壞

（來源：大公文匯全媒體新聞中心） 中評社香港10月8日電／大公文匯全媒體報道：香港立法會大樓自從7月1日受到暴徒衝擊破壞後，一度完全封閉以待復修。立法會早前宣布10月16日復會，立法會行政管理委員會今日（8日）早上召開閉門會議，主席梁君彥和多名行管會成員視察大樓設施。有立法會議員表示，希望大樓不要再被破壞，因為修復需要動用公帑。



香港立法會大樓大致修復完成，將於10月16日復會。香港文匯報資料圖片

香港立法會大樓大致修復完成，將於10月16日復會。香港文匯報資料圖片



大樓被破壞的設施已經大致修復完成，一樓會議廳的區徽、議員座位的麥克風和投票按鈕已維修好。多處早前遭塗鴉的牆身已經清理，但位於一樓的現任及歷任主席的畫像仍未掛上，只有各人的名牌。部分升降機亦未有開放。另外，會議室前廳擺放了“工程進行中”的圍欄，不准人進入。



體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，希望大樓不要再被破壞，因為修復需要動用公帑，而立法會進程受到干擾，都是整個社會的損失。他指，香港是法治社會，立法機關應該共同保護。他認為秘書處已盡了很大努力，在短時間內大致修復大樓，希望會議可以順利進行。



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