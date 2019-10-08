大公報：縱暴大台自欺欺人的“華麗”轉身

中評社香港10月8日電／大公報10月8日發表社評《縱暴大台自欺欺人的“華麗”轉身》指出，反對派志在奪取香港管治權，實現顏色革命的圖謀，“暴力”或者“和理非”都是手段，交替使用。以下為全文：



“老狗變不出新把戲”，這句西方諺語用來形容反中亂港勢力再合適不過了。以壹傳媒為首的黑色文宣近月來全力催穀暴力，美化暴徒，在香港掀起陣陣血雨腥風。近日黑色文宣突然變向，頗有“宣稱勝利、鳴金收兵”之狀。其實，萬變不離其宗，反對派志在奪取香港管治權，實現顏色革命的圖謀，“暴力”或者“和理非”都是手段，交替使用。



“亂港四人幫”之首的黎智英日前參與未經批準的反對禁蒙面法遊行後，在旗下媒體撰文，聲稱“仇恨只會令我們失去理智，掉入警方挑釁鑄成大錯的陷阱”，造成重大傷亡將“陷這運動於不義”，因此“現在不是硬拚的時候”。如此口脗，與不久前他還在宣稱“為美國而戰”、“年輕人準備去死”，可謂大異其趣。



總舵主一發功，由其操控的文痞們心領神會，紛紛撰文呼應。這個說，年輕人沒有必要“為了林鄭而入冊（坐牢）”，要保存實力；那個說，爭取國際社會及香港民意的支持很重要，現在是時候收穫唾手可得的成果——在下月舉行的區議會選舉中攻城略地，一舉改變由建制派控制的局面。最值得一提的是，暴徒最活躍的社交平台也發出帖文，宣稱重陽節“休息一天”。而昨日大部分時間大致平靜，市民難得地呼吸了久違的“自由”空氣，雖然所有人都明白，這樣的自由空氣可以轉瞬即逝，昨晚全港多處嚴重騷亂又現就是明證。

