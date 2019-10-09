中評鏡頭：高雄微笑慈善會關懷街友送愛心

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺特現身關心。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月9日電（記者 高易伸）高雄市微笑慈善會8日傍晚與韓國瑜義勇軍共同在國民黨高雄市黨部對面廣場舉辦關懷弱勢街友，愛心物資發送活動。主辦方高雄市微笑慈善會理事長黃淑娟說，慈善會每月都會舉行大型關懷弱勢及愛心發放物資活動，他們想做對的事，並幫助對的人，期待好的政治人物能出頭為台灣做事，人民才真正能過上好日子。



今年46歲的黃淑娟接受中評社訪問表示，“感動天、感動地、我要活下去”是我們的口號，也是很多辛苦人的心聲，黃自爆過去也曾因失意、健康因素在外流浪，當了一年3個多月的街友。後來有一次吃到一碗愛心麵，突然大哭醒悟，回到家中後跟兒子相擁而泣，之後便決定站出來幫助街友。



黃說，高雄市的街友其實很多，現場看到的還有很多是從外縣市流浪來的！我們希望韓國瑜可以改變台灣的經濟情況，讓更多基層、底層民眾能過上好一點的生活。同時我們也欣賞韓能夠苦民所苦，因為他一句“莫忘世上苦人”真實地打動了大家的心。



黃強調，自己曾經流浪過更知道街友辛苦，這次跟韓國瑜義勇軍合作，就是希望能幫韓國瑜做善事、積功德，要把這一切迴向給韓。



國民黨高雄市黨部主委莊啟旺也特地前來關心，感謝大家願意給國民黨韓國瑜一個機會，國民黨會努力重返執政，努力施政，改善台灣積弱不振經濟，與艱困的生存空間。



傍晚五時半，藍營立委選將李雅靜、徐慶煌等人也抵達現場致意，並協助發送物資。



現場弱勢族群、街友目視約4、500人，不少人坐在殘障機車上、或蹲或坐在邊，聆聽台上致詞，同時也不忘高喊韓國瑜加油！凍蒜！