侯友宜不辦雙十升旗被藍粉罵翻　洪秀柱滅火

洪秀柱到桃園八德出席洪門活動，會前接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月9日電（記者 黃文杰）針對新北市府7日表示今年不辦雙十節升旗典禮，新北市長侯友宜成為藍色執政縣市“特例”，臉書被灌爆，被網友罵翻。中國國民黨前主席洪秀柱8日晚間在桃園受訪表示，侯友宜對“國家”的忠誠，對市政的關注是非常認真，為什麼沒有辦升旗典禮？或許還有辦其他更有意義的活動，“我們聽聽他怎麼解釋吧”。



國民黨主席吳敦義7日召集22縣市黨部主委選戰誓師時，提出協調15國民黨執政縣市，雙十節當天辦升旗典禮，非執政縣市由縣市黨部自辦，讓青天白日旗飄揚每縣市。對此，新北市民政局祕書賴冠群表示，新北市這次確定不辦升旗典禮，“主要是升旗典禮與明年元旦升旗時間接近，且活動性質相近”，才希望能在元旦統一盛大辦理。據了解，這是侯友宜評估後的決定。



亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書發文痛罵“會不會太超過了？”並敬告新北市長侯友宜“別學壞了，把‘愛國’拿來當成騙選票的工具！”。此決定也引發網友湧至侯友宜臉書質問“雙十節不辦升旗是什麼心態？”



“忠義大會－洪門成立三周年結義典禮”晚間在桃園八德舉行，洪秀柱受邀出席致詞，會前接受媒體採訪，被問到侯友宜不辦雙十升旗典禮，又被聯想是否跟黨中央唱反調？



洪秀柱替侯友宜緩頰說，侯友宜為什麼沒辦升旗典禮？不代表他不愛“中華民國”，也許認為是個形式，現在我們認為，這個形式是很重要，所以希望他能夠也已跟大家一起用這種行動，表示對“國家”的認同，當然他有他的想法。



被問到，主席吳敦義已經交代藍色執政縣市都要辦升旗典禮，只有國民黨執政的新北市沒有舉辦？



她認為，或許給外界感覺，侯友宜行事作風跟人家不太一樣，但是建議多瞭解，我們聽聽他怎麼解釋吧。



被問到鴻海創辦人郭台銘日前與馬英九公開場合“愛的抱抱”，被酸言酸語，怎樣看？



洪秀柱說，覺得根本不用管這麼多的事情，現在共同的想法，就是“下架民進黨”，既然要下架民進黨，其他的事情都不在我們必須關注的範圍，我們的目標，尤其是韓國瑜想盡辦法，讓他選舉剩97天，這條路上又非常的順暢，不要再分你分我，或關注其他無關緊要的事情。