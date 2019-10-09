洪秀柱：蔡三年所作所為　她的好聽話能信？

洪秀柱晚間到桃園八德出席“忠義大會-洪門成立三周年結義典禮”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月9日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席洪秀柱8日晚間接受媒體採訪表示，蔡英文掌握行政資源，陸續邀請百工百業代表到她的官邸吃飯，先用行政資源講一大堆好聽的話，可是我們要反過來想想，現在蔡有行政支援，所以大家很怕她，噤若寒蟬，可是透過她三年的所作所為，會相信她講的好聽話嗎？



中國國民黨與全台六大工商團體之一的工商建設研究會，8日晚間在台北市福華飯店舉辦“工商界支持韓國瑜後援會”成立大會，洪秀柱原本要出席，不過上一場到桃園八德出席“忠義大會－洪門成立三周年結義典禮”，因為北二高車禍，造成嚴重塞車，洪秀柱到桃園，遲到將近一小時。



媒體詢問，是否仍會北上出席工商建設研究會挺韓大會？洪秀柱表示“會努力趕看看”，但沒有把握，也提前把要講的話，透過中評社來傳達。



洪秀柱說，如果來得及趕到台北，第一句話就是告訴韓國瑜，“加油啊”，要展現魅力，尤其原本選高雄市長的魅力，也要提出政見，讓大家覺得你的決心，你的能力，可以帶給美好的未來給大下一代的希望。



被問到，這次工商建研會挺韓大會，是否意味這次大選，“經濟”議題仍是主軸？



洪秀柱指出，如何振興經濟，當然是重要議題，必須要說的是，蔡英文現在把百工百業，都請到她的官邸來去吃飯，先用行政資源，講一大堆好聽的話，可是我們要反過來想想，現在蔡英文有行政支援，所以大家很怕她，噤若寒蟬，可是透過她三年所作所為，還會相信她講的好聽話嗎？