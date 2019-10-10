衝選情！游家銘：韓國瑜要讓年輕人有感

國民黨青工總會秘書長游家銘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人韓國瑜年輕選票嚴重落後，國民黨青工總會秘書長游家銘表示，年輕人喜歡速成的牛肉政策、對“中華民國”保衛戰認同度不高都是韓陣營拓展年輕人支持度的盲點。他建議“國政”顧問團要多推出年輕專業人士、在網路平台上多找傳聲筒，對衝刺選情會更有幫助。



游家銘，1992年生，屏東恆春人，和春技術學院資訊管理系畢業，目前就讀輔英科技大學休閒與遊憩事業管理系碩士班。現為國民黨“立委”柯志恩暨張榮志服務團隊恆春地區聯合服務處主任、國民黨第二十屆黨代表、中華兩岸經貿交流協會副秘書長、國民黨青工總會秘書長。



游家銘表示，對於政策及政見的感受度，年輕人受到現代化“速成”影響，對於緩慢有建設性的內容接受度不高，符合馬上看的到、用的到這兩點，確實有很大的吸引力，若要讓年輕人“有感”，應該要設法在這部分下功夫，多製造一點誘因。但執政黨在這部分確實比較佔有優勢，較難佔便宜。



游家銘說，除了注重年輕人想什麼、需要什麼之外，更要去帶動年輕人的心，一定要用年輕人的語言來跟年輕人溝通，除了關注不分區名單之外，建議韓國瑜“國會”顧問團方面，也可以多找或公布年輕一點的專業人士，吸引更多年輕人注意、爭取認同感，這樣才能拉近距離，用對方的語言來溝通。



游家銘提到，韓國瑜的庶民語言和年輕人還是有年齡層的落差，韓所用的愛護“中華民國”的元素，這些比較能夠吸引40歲以上的中青年、長輩、和軍公教族群，而年輕人對此感受度真的不深，可能受到教改影響或者鼓吹“台獨”因素，思想被影響的太嚴重，這在短時間內不容易改變，甚至可能聽不進去。



他表示，“中華民國”保衛戰對拓展年輕族群票源可能幫助不大，年輕人對“中華民國”認同感低，對台灣認同感較高，這是一個很嚴重的問題，剩下90幾天時間，或許透過找尋更多年輕人來間接傳播影響擴散比較有幫助，因此需要更多年輕人來幫韓代言、當傳聲筒，才會讓年輕人比較容易聽得進去。



他指出，年輕人現在喜歡在網路上收看影片，因此找更多的YouTuber（上傳原創影片的網絡名人）幫忙，是比較快速達到傳播的效果，這些人必須不是單純站台或打廣告，而是要把韓的想法透過他們的理解散播出去，自然、不刻意做作，才會是容易成功的方式。



游家銘認為，打廣告只有自己人在看，年輕人也不喜歡看這些政策宣傳的廣告，但是YouTuber的頻道有不分藍綠、不分族群、各式各樣人在收看訂閱，透過各式影片將想法自然融入作品來傳達，這樣比較容易被年輕族群所接受，簡單來說，韓市長需要更多網路上的傳聲筒來替韓表達想法。



游家銘表示，政績牌方面，譬如韓市長愛情產業鏈找了不少老一輩喜歡的藝人，年輕人對這部分感受度不高，燈亮、路平、水溝通的政績雖然亮眼，但這是本來就應該做的，做的比前朝好不必大肆宣揚刻意強調，反而宣傳過去沒有人在做，譬如珍珠計劃、雙語教學這部分，會讓年輕人更加有感。