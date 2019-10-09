張百達解析民進黨新決議文　這點看出善意

張百達解讀民進黨新決議文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）民進黨前中國事務部副主任張百達接受中評社訪問，解析日前民進黨全代會無異議通過的《社會同行世代共贏決議文》。他表示，這份2019新決議文，就兩岸關係最重要的意義或在於，在歷經20年滄海桑田後，民進黨再次重新正式確認1999年《台灣前途決議文》的地位。以新法取代舊法的原則來看，既然再度確認《台灣前途決議文》，等於凍結、擱置2007年的《正常“國家”決議文》，是對中國大陸釋出善意。



張百達指出，這份《社會同行世代共贏決議文》既然是經過全代會通過，依據民進黨黨章（第四章“全國”黨員代表大會）第14條第二項規定，“經全國黨員代表大會就“國家”重大政策所做之決議文、競選綱領，視為本黨綱領之一部。”因此這份新決議文如同過去依照相同程序所通過的黨綱或決議文具有綱領性位階，這點應是毫無疑問的。



他說，民進黨作為民主政黨，不論是黨綱修正或新決議文等黨內重要文件的提出，都是全黨為因應現階段所面臨的新的情勢發展與變化所進行的重要政治行動。這類文件的產生，通常會先組成起草小組，成員也多會納入黨內重要派系代表與意見，特別是目前民進黨是執政黨，且眼下又面臨2020大選，因此，除了黨務系統外，勢必也要納入及統合府院等行政系統，乃至經黨所提名的2020候選人的意見。



他認為，這份新決議文是經過府院黨認同，甚至可能以蔡英文意志為主。此外，面對明年大選及“國會”改選，這次全代會所通過的“2020，台灣要贏！”大會宣言明確提到，“今天全代會通過的‘社會同行世代共贏’決議文，將是2020大選的戰略方針”。



張百達說，即使經歷去年底地方選舉失利後，蔡英文不再兼任民進黨主席，但這份文件的通過，應是經過黨內重要各方及府院黨的折衝協調與共識凝聚而成，對於這次的選舉自然具有重要的指導意義。他也觀察，這份新決議文的產生過程大體上算是平順，並沒有像2008年大選前在處理有關《正常“國家”決議文》過程，所出現的黨內爭議情況，應該不存在黨與“總統”候選人之間是否切割的問題。



至於怎麼解讀這份新決議文？對兩岸關係是善意或是維持現狀？張百達對中評社說，日前民進黨全代會通過的《社會同行世代共贏決議文》無疑是因應當前情勢及明年大選而來。然而，其中雖涉及兩岸關係部分，但卻並不僅侷限於此，有更多的篇幅是涉及經濟與社會等台灣內部議題。



他指出，就決議文全文約2231字來看，其涉及兩岸關係乃至安全領域的部分，大約500餘字，佔篇幅的四分之一左右。至於其對兩岸關係究竟是善意或維持現狀，還是升高對立？正如“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”，從不同的角度或側重點，自然會有不同的解讀。因此，我們或可從當前整體氛圍、相關文件內容乃至其前後關連等方面綜合來看。

