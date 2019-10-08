國際貨幣基金組織暫不增資

中評社香港10月8日電／共同社8日獲悉，國際貨幣基金組織（IMF）暫不進行伴隨調整成員國出資比率的增資。此前力爭在本月18～20日於美國首都華盛頓召開的年會上達成協議。如果實現增資，經濟規模不斷擴大的中國的出資比率很可能超過日本，升至僅次於美國的第二位。但日本加上警惕中國擴大影響力的美國特朗普政府表示為難等，未能得到各國的理解。



目前將維持美國居首擁有實際上的否決權，日本第二、中國第三的體制。



出資比率原則上根據成員國的經濟規模來決定。由於比率越高在IMF決定重要事項時的投票權及發言權也越大，因此經濟規模僅次於美國位列世界第二的中國對增資態度積極。另一方面，日美歐發達國家則認為這將導致本國出資比率下降，態度謹慎，其中日本要求IMF在出資比率中反映迄今在資金方面作出的貢獻等，盡力阻止中國的反超。



IMF規定至少5年1次調整出資比率。由日本擔任主席、6月在福岡市舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議在聯合聲明中明確寫入“最晚在2019年年會前完成各國出資比率的調整”。



上次增資於2010年決定，待美國國會通過後於2016年實施。美國維持了逾17%的出資比率。由於決定以增資為首的IMF重要事項需要獲得全體85%以上的贊成，若美國反對則無法實現。日本也以6.5%前後的出資率維持第二，但中國從4%的第六升至不到6.5%的第三，原本第三的德國、第四的法國以及英國排名下降。



儘管IMF暫不增資，但要求各國進行臨時出資，包括日本在內的多個國家擬表示同意，將在19日舉行的決定IMF運營方針的國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議上進行磋商。



由於美中貿易摩擦等導致世界經濟前景嚴峻，IMF認為需要充分確保用於支援陷入財政危機成員國的資金。