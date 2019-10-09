韓國瑜：台灣再被鎖住就像北朝鮮了！

韓國瑜表示，未來只有開放再開放，台灣才不會被鎖住。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜8日晚上北上出席工商界後援會成立大會，向全場500位工商界代表喊話，民進黨執政3年把台灣搞成這樣，無法加入關稅同盟，再往下一步台灣就跟朝鮮一樣被鎖住了，台灣需要突破現狀，未來只有開放兩字，在沒有“國安”疑慮下就是要開大門走大路，為了自己、下一代、家人走出去，一天都不能再等。



國民黨與全台六大工商團體之一的工商建設研究會，6日晚上在台北市福華飯店舉辦“工商界支持韓國瑜後援會”成立大會，現場席開近50桌，工商界出席非常踴躍，並由韓國瑜授旗給後援會總會長、工商建設研究會理事長郭國聖。



活動包括國民黨主席吳敦義黨、前吳伯雄、洪秀柱、以及黨副主席曾永權等皆出席，展現團結氣勢，現場“韓國瑜凍蒜！”聲音不斷，氣氛十分熱絡。



韓國瑜致詞時說，建研會對台灣的付出、貢獻，令他感到很佩服，會員們賺錢不忘愛國，愛國不忘賺錢，他也提到，台商非常神奇，生命力和韌性強，為了成功吃任何苦都不怕，所有台商都是在懸崖邊奮鬥，沒有退這個字，只能衝。



韓國瑜提到，20年前的密克羅尼西亞島上的女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟，非常原始，大家做夢也沒想到台灣人會在上面開工廠，像是這種故事都很令人感動。



韓國瑜接著問全場來賓“台灣的現況你們不擔心嗎？”蔡英文執政3年半，讓太多台灣人民傷心，讓綠軍支持者憤恨，給了民進黨機會當“總統”、“立委”過半，為什麼不讓人民有錢。



韓國瑜批評，民進黨把台灣搞成這樣，前兩天東協邀請澳大利亞、紐西蘭、中國大陸、韓國等16國家加入關稅同盟，台灣沒辦法加入，再往下一步，台灣就跟朝鮮一樣，整個被鎖住，所以必須突破現狀，未來只有“開放”兩個字，只要“國安”沒有威脅，必須開大門走大路，為了自己、下一代、家人走出去，一天都不能再等。



韓國瑜也強調，民進黨若2020敗了還是一樣強大，但若國民黨敗了可能被民進黨抄家滅族，可能走向一黨專政、民主逆流，因此盼大家把小愛拋掉變成大愛，把小是小非拋掉，變成大是大非。