藍議員林孟令：選情挺韓堅定　民調無法顯示

國民黨台中市議員林孟令。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月9日電（記者 林谷隆）國民黨台中市議員林孟令接受中評社訪問表示，2020大選呈現藍綠對決的態勢，雖然每天電視新聞看似選情激烈，但是地方感受卻是反常的冷，他認為這樣的情況，反映在各家民調的數據，都差距非常大，是無法顯示真實情況，尤其他的選區在台中算是農村、漁村地區，比較不會受到電視黑韓新聞與網路謠言影響，挺韓還是相當堅定。



林孟令，1973年生，國民黨籍，曾任台中縣龍井鄉第18屆鄉民代表、龍井區山腳社區發展協會理事長。父親為前台中市議長林士昌，林孟令2018年投入台中市議員選舉，首次參選便以2萬3850票順利當選，並為台中市第3選區最高票，成功接下父親政壇衣鉢，成為台中藍營黑派新一代要角。



目前台中藍營輔選韓國瑜，規劃讓林士昌出任韓國瑜台中市競選總部後援會名譽會長。



林孟令表示，雖然2020大選已經破百日，剩下90幾天，這次大選看似選情激烈，但是地方感受卻是反常的冷，以往在這個時間選舉文宣早就灑滿地，最近他參加各地的九九重陽活動，現場竟然一張文宣都沒看到，真是怪事！



他提到，這個現象可能跟“立委”選舉有關，因為他的選區現任“立委”是國民黨籍顏寬恒，民進黨沒提名人參選，而是表態支持台灣基進黨的陳柏惟，陳是新人知名度略顯不足，而且沒有民進黨加持，沒有藍綠對決，連帶讓整個大選的選情都好冷。



林孟令透露，無論是電視上黑韓的新聞或是網路上的謠言，他在選區拜訪時，都沒有鄉親會提出來討論，只是一直說要支持韓國瑜，讓農漁民出頭天，所以基層挺韓是很堅定，跟媒體民調感受不同



國民黨7日在黨中央召開黨部主委輔選會報，由黨主席吳敦義親自主持，出任韓國瑜競選總幹事的黨副主席兼祕書長曾永權說，目前各地組織架構已完成，由執政縣市長任該縣市競總主委，議長當後援會總會長，共推具號召力的地方人士當顧問團總團長。



對於新北市長侯友宜遲遲不表態出任韓國瑜新北市競選總部主委，林孟令認為，縣市首長背負選民的託付，做好市政工作當然是首要任務，因為各縣市長拼出政績，才是對韓國瑜最大的加分，不過在市政以外，有多餘的時間與心力來輔選韓國瑜，也符合國民黨支持者的期待，所以輔選與拚市政是相輔相成，不是選擇題。



他告訴中評社，畢竟投票還有幾個月，侯友宜市長想要扎扎實實拼出政績，不讓對手見縫插針，也是可以理解的考量。



林孟令呼籲，還是希望黨中央跟地方政府能夠進行更多的溝通，團結一致拚勝選，才是我們共同的目標。