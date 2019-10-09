中評關注：蔡陣營打“中華民國”牌搶知識藍

今年雙十國慶籌委會發放袋子有著大面青天白日旗。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）蔡英文競選辦公室在雙十前夕，推出影片文宣強調“中華民國不分你我”，一再提及“中華民國”，甚至出現多次青天白日旗，乍看之下有如藍軍文宣。由於鴻海董事長郭台銘未參選，知識藍與經濟藍選票在游移，以及雙十慶典僑胞、台商返台參加活動，蔡陣營選在此時強打“中華民國派”有策略運用。



今年雙十圖案設計延續過去蔡政府風格，細看卻可發現有些地方多了“中華民國國旗”圖騰。像是雙十慶典籌備委員會發放的紙袋，竟然有著大大的“中華民國國旗”，有媒體看了直呼，以為是看到國民黨的活動，這是蔡英文執政3年多以來，雙十活動較少見的。



在台北市“總統府”以及“行政院”附近的主要街道也可以看到國旗飄揚，以及“中華民國”大大的字樣。這都是在強化“中華民國”的因素。



2020大選近期發生變化，從郭台銘或柯文哲代表第三勢力參戰，與藍綠較勁的三足鼎立，演變成一對一的藍綠對決，郭粉與柯粉流向相當關鍵。因柯粉多傾向綠，回流蔡英文較無問題，郭粉有藍有綠，民進黨正努力要把“有韓不投”的郭粉拉進蔡英文的朋友圈。



加上國民黨內部出現矛盾，馬英九與韓國瑜關係變化，讓外界推測，“知識藍”的選民，其實不支持韓國瑜。蔡的動作用意很大，就看這些“知識藍”或是淺藍選票、中間選票買不買帳。