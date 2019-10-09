洪秀柱：大選不是選聖人　是選理念一樣同路人

洪秀柱晚間出席“忠義大會-洪門成立三周年結義典禮”，並呼籲力挺韓國瑜。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月9日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席洪秀柱8日晚間在桃園出席活動提到，很多人對國民黨2020參選人韓國瑜選情憂心，但是告訴大家，我們不是選一個從頭到沒有半點缺陷的聖人，我們要看他的中心思想，看他跟我們是不是同路人，只要是同路人，我們放下成見，一起支持他。



“忠義大會-洪門成立三周年結義典禮”晚間在桃園八德舉行，參選台南市第六選區立委的洪秀柱受邀出席致詞，她特別肯定洪門，是對民族忠誠對“國家認同”最深的一群朋友。



洪秀柱提到現在的局勢，有些人會覺得灰心喪氣，但是要跟大家講的是，過去三年民進黨執政的狀況，令人非常生氣，但是光生氣沒用，要化為行動，要下架民進黨。



她說，很多朋友說，本來2020這場選戰，我們看藍軍氣勢如虹，從去年底九合一大勝，對未來是充滿信心，但是這段時間以來，又非常憂心，到底是怎麼回事？各位不用擔心，我們看到一些事情，固然會讓我們憂心，但是要知道，我們透過民主程序，提出我們國民黨候選人，他的名字叫做韓國瑜。



洪秀柱指出，可能每個人對他（韓國瑜）有不同的看法，也對他不同的意見，但是各位朋友，是我們選未來“總統”，是保護捍衛“中華民國”的“總統”，我們不是選一個聖人，要求他從頭到沒有半點缺陷，不是這樣子的。



她問，我們不是選聖人，所以要看他的中心思想，看他跟我們是不是同路人，只要是同路人，我們放下成見，一起支持他好不好？



洪秀柱提到，有記者來專訪也問上述問題，既然我們有目標人選，既然有更高的最目標，就是“下架民進黨”，既然是這樣，我們應該心無懸念，不要分什麼知識藍、經濟藍，你一藍（籃）我一藍（籃），分裝在不同的籃子裡面，力量分散了，我們共同在一個籃（藍）子，我們努力向前，我們可以提出很多建議，但是不要分散我們的力量，



她提到自己義無反顧，跑到台南“綠到出汁”地方去選舉，在於不能放棄任何一個對國民黨有期盼的人，眼中充滿期待，所以不畏戰、不懼戰、不怯戰，會全力以赴。



洪秀柱說，在艱困的時候，我們愛這個“國家”，我們也要小心，不要著了民進黨的道，明年1月11日用我們手上唯一神聖的選票，給他們顏色看，讓他們下架。



對於韓國瑜民調落後，很多人擔心該怎麼辦？



洪秀柱舉台大校長管中閔被民進黨查稅，竟然查到20年前的稅，有誰會記得20年的稅金呢？造成學術界噤若寒蟬，不敢洩露自心裡真正的意思，她說，現在站出來的，都是退休人士，不怕民進黨才來查，正因為如此，現在民調要打問號，我們對自己有信心，只有在明年1月11號，票箱開出來那一刹那，才真正知道這個結論是什麼。