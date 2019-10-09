工商界挺韓　吳敦義高喊讓兩岸和平發展

吳敦義8日晚間出席韓國瑜工商後援會成立大會。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月9日電（記者 李其樺）中國國民黨主席吳敦義8日晚間出席工商界支持韓國瑜後援會呼籲，讓韓國瑜明年當選、“立委”過半，才能撥亂反正，建立廉能有行動力的政府，同時以一中各表九二共識為基礎，讓兩岸和平發展。



由工商建研會主辦的挺韓大會8日晚上在台北福華飯店舉辦，席開38桌，400多人出席，熱鬧滾滾，除了韓國瑜親自北上參加，出席者包括國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄和洪秀柱、前台北縣長周錫瑋，工商建設研究會全台12名國民黨“立委”參選人到場參加，營造藍軍團結氣勢。



吳敦義致詞表示，＂我只有一句話，全民努力讓韓國瑜當選！＂要達到“重返執政，撥亂反正”的目標，除了要當選“總統”外，也要有“立法院”過半的席次，期盼大家共同支持國民黨提名的“立委”參選人，目標希望能當選60席，才能把不好、違憲的施政扭轉過來。



吳敦義強調，唯有韓國瑜當選 ，加上“立法院”過半席次，才能建立領導廉能而有行動能力的政府與議會。新政府也要拚經濟，讓人民有錢，社會繁榮均富，這樣的經濟才是好的經濟。



吳敦義表示，建構有公義和諧的社會，男性與女性相互尊重，年輕人與年長者相互幫忙，勞工與資方同心協力，任何業別彼此相互交流、幫忙。此外，要以一中各表的九二共識為基礎，讓兩岸和平穩定發展。

