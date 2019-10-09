洪秀柱力挺韓國瑜　大塞車也克服萬難趕到

洪秀柱呼籲大家集中力量下架民進黨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜8日晚上北上出席工商界後援會成立大會，本預定出席的前主席洪秀柱，因高速公路塞車傍晚透過幕僚在群組預告會臨時缺席，但最終仍克服萬難趕到現場和韓同台，展現力挺的態度。



代表國民黨參選台南市第六選區“立委”的洪秀柱向現場來賓呼籲，沒有外界所謂的經濟藍、知識藍、庶民藍，你一藍、我一藍就沒有希望了，應該大家都放在一個藍裡面，集中力量，下架民進黨。



國民黨與全台六大工商團體之一的工商建設研究會，6日晚上在台北市福華飯店舉辦“工商界支持韓國瑜後援會”成立大會，現場席開近50桌，工商界出席非常踴躍，並由韓國瑜授旗給後援會總會長、工商建設研究會理事長郭國聖。現場席開38桌，共400多人出席。



活動包括國民黨主席吳敦義黨、前吳伯雄、洪秀柱、以及黨副主席曾永權等皆出席，展現團結氣勢，現場“韓國瑜凍蒜！”聲音不斷，氣氛十分熱烈。



洪秀柱趕到現場時，韓國瑜等人都已在台上，韓見到洪還特別上前迎接，也頻頻聊天交換意見，互動非常熱絡。



洪秀柱致詞時表示，剩下3個月的選舉，不能只是坐而言了，而是起而行的時候了，他拜託大家同心一致。如果不把“主權護不了、經濟拚不成、民生沒辦法”的民進黨下架，“今日香港就會變成明日台灣，動亂無比，沒辦法找到更好出路”，所以下架民進黨是唯一目標，必須化為行動、目標一致、勇往直前，並讓“立委”全壘打。

