吳伯雄挺韓　比喻劉邦匯集英雄豪傑打天下

吳伯雄以劉邦匯集英雄豪傑建立漢朝，比喻韓國瑜與國民黨輔選團隊及“國政”顧問團隊。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）工商建設研究會8日晚間為中國國民黨2020參選人韓國瑜舉辦工商界挺韓後援會成立大會，包括韓國瑜、黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、洪秀柱等藍營大咖到場相挺。其中，吳伯雄以漢高祖劉邦匯集英雄豪傑比喻韓國瑜及藍營輔選團隊、“國政”顧問團，生動幽默的說法，獲得全場掌聲。



8日晚間的造勢大會在台北市福華飯店舉行，席開38桌，400多人參加，熱鬧滾滾。吳敦義、吳伯雄、洪秀柱，韓國瑜“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政，國民黨副主席兼秘書長曾永權、前台北縣長周錫瑋及與12位“立委”參選人都出席相挺，吳伯雄拄著拐杖進場時，許多人都主動趨前向他問好，吳敦義坐在他旁邊，更是頻頻與他交換意見。



吳伯雄一上台就主動表示只講兩分鐘，要讓韓國瑜多一點時間。他表示，韓國瑜已帶動全台庶民大團結、大覺悟，所以“國家安全”、人民有錢，就是一般庶民的共同願望，他翻開歷史書，看到當年的劉邦揭竿而起，就是能夠帶動當時的庶民、大家站起來。



他指出，劉邦後來能夠建立漢朝的光榮歷史，靠許許多多蕭何、韓信、張良等，他現在看國民黨的陣營，蕭何、韓信、張良都在，所以今天一定要有信心支持韓國瑜，並讓許多的人來支持韓，這樣“中華民國”一定可以重新站起來。



他說，他看選舉也40、50年了，體認大家一定要努力到最後一分一秒，因為他看過選前一天兩顆子彈翻了盤，也看到當天晚上又被很多綠營奧步扭轉選情，因此反過來看藍軍，一定要拚到底，拚到最後一分一秒才可以。



吳伯雄表示，這段時間看到這一年的變化很多，最後的3個月仍然可能有很大的變化，所以大家要努力到最後關頭，團結、團結、再努力。他還開玩笑說他80幾歲聲音差一點，所以他喊“韓國瑜”時，大家要配合喊“凍蒜”、“立委”全壘打，“中華民國”萬歲。

