中評鏡頭：豐原鎮清宮與湄洲媽祖淵源深

位在台中豐原公老坪山腳的鎮清宮，是大甲鎮瀾宮首座分靈廟。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月9日電（記者 林谷隆）位在台中豐原公老坪山腳的鎮清宮，是大甲鎮瀾宮首座分靈廟，信徒從1985年就從鎮瀾宮迎回大甲媽祖分靈神像，終於在眾志成城之下，在2007年才新建廟宇落成，但其實鎮清宮與福建湄洲島媽祖祖廟的淵源也是極深，廟埕有一尊標高15.1公尺的媽祖石雕，就是由湄洲島所在的莆田石匠師傅打造而成，湄洲媽祖2017年來台遶境巡安時，媽祖鑾駕還特別選在豐原鎮清宮駐蹕一夜。



大甲鎮瀾宮長期都是中台灣媽祖信仰的重鎮，從日據時期開始，就會舉行八天七夜（現為九天八夜）徒步到雲林北港朝天宮進香（現為到嘉義新港朝天宮祈福繞境），每年總會有許多宮廟或企業團體爭取跟隨大甲媽遶境的“頭香”、“貳香”、“參香”、“贊香”，凸顯信徒對媽祖信仰。



鎮清宮的由來，一開始就是由一群中台灣企業家組成“台灣廠商協進會”一起爭取擔任大甲媽贊香，幾年下來決定要分靈大甲媽來建廟，一開始是每年輪流祀奉於爐主家；後豐原當地大甲媽信眾紛紛捐款，希望能集資建廟，終於在西元2007年，豐原鎮清宮順利完工落成、入廟安座。



鎮清宮前方有一尊15.1公尺的媽祖神像，興建緣由在2004年2月，正是鎮清宮準備上樑之際，卻遭逢豐原連日陰雨綿綿，有一天雨終於停了，時任鎮清宮主委的劉興榮在廟後一面牆壁上，發現雨為浸濕的牆面，竟浮現媽祖聖像，於是請來大陸的專家，依照顯現的聖像繪製，並由福建莆田石匠師製作成石雕媽祖神像。



另外鎮清宮在2007年落成之後，除了每年都有舉行徒步3天2夜到祖廟大甲鎮瀾宮徒步進香外，也會不定期組團到大陸媽祖廟交流。



今年三月，鎮清宮主委翁火墉率領香信約300名護送媽祖回賢良港媽祖娘家謁祖進香，隨團還有報馬仔、令旗、花藍隊、太子組、將軍組、哨角隊、神轎等特色陣頭，身著節日盛裝，場面浩浩蕩蕩，當時受到不少大陸媒體關注。