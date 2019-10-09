林金結：韓國瑜最後會騎著赤兔馬往前衝

工商建研會出身的12名“立委”參選人8日晚間出席挺韓工商後援會成立大會。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月9日電（中評社 李其樺）中國國民黨新北市長侯友宜獨樹一格雙十不辦升旗典禮，遭藍粉罵翻。國民黨新北市“立委”參選人、新北市議員林金結接受中評社訪問認為，侯友宜只要把市政滿意度達到最高，就是幫國民黨加分，適當時候也會出手輔選韓國瑜。



對於韓國瑜民調仍落後對手蔡英文，林金結表示，他還是非常有信心，選戰尚未正式登記開打，還在慢慢加溫中，不需要馬上把水煮滾，＂韓國瑜最後會騎著一匹赤兔馬往前衝，日行千里！＂林又說，去年韓國瑜選高雄市長時，每份民調都輸，可是最後他還是贏了，所以不需要擔心民調，民調樣本數是有限的，基層仍堅挺韓國瑜。



由工商建研會主辦的工商界支持韓國瑜後援會成立大會8日晚上在台北福華飯店舉辦，席開38桌，400多人出席，熱鬧滾滾。



國民黨主席吳敦義抵達會場時，面對大批媒體提問，黨中央要求藍營縣市首長舉辦雙十升旗典禮，新北市長侯友宜卻公然“唱反調”，吳敦義未發一語，“快閃”走進會場。



吳敦義、侯友宜不同調是否顯示藍營內部不團結？新北市第十選區（土城、三峽）“立委”參選人、國民黨新北市議員林金結認為，侯友宜有高度的政治智慧，只要他把市政滿意度拉到最高，就是幫國民黨加分。這段時間侯都在做市政最後衝刺，待11月完成登記，相信侯市長會在適當時機出手輔選。



郭台銘退選2020，仍積極布局“立委”，是否影響藍營選情？林金結認為，“中華民國”派仍堅挺藍軍，雖然初選過程有些不愉快，郭台銘的主要目的也是要下架蔡英文＂難不成要去支持蔡英文嗎？讓她繼續執政嗎？＂因此藍軍最後還是會歸隊。

