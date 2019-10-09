華府觀察：台大選近　國民黨來美亡羊補牢？

國民黨派團前來參加“美台國防工業會議”並與美方溝通 中評社記者 余東暉攝 中評社埃里克特10月8日電（記者 余東暉）剛在華府附近馬里蘭州埃里克特舉行的今年“美台國防工業會議”的最大吸睛點是睽違3年后，中國國民黨單獨組團前來參會，並藉機與美國官方和各界溝通，內容重點是國民黨參加2020年台灣大選候選人韓國瑜的理念與政策，以及國民黨在重大議題上的立場與政策。



此次國民黨代表團是在黨主席吳敦義的批准和促成下在短時間內組成的。吳敦義收到主辦方邀請函後表示“絕不缺席”，並很快組成了由5位資深人士組成的代表團，包括國民黨籍“立委”江啟臣、許毓仁，韓國瑜“國政顧問團”成員：淡江大學副教授黃介正、前“副防長”陳永康、“國安局”前駐美特派員田在勱。此舉被此間觀察家視為國民黨在台灣大選來臨之時，國民黨為彌補與美方溝通交流不足而採取的亡羊補牢之舉。



中國國民黨在台灣失去政權三年多來，一直沒有在華府固定派駐人員。除了偶有國民黨籍的前官員、民意代表、學者來美訪問之外，多數時候中國國民黨在美並無代表其高層的持續性存在。與民進黨即便在台下的艱難時期和上台後的風光時期，都不放棄在美設立代表處相比，國民黨對美深耕工作已落後於政治對手。儘管美國政府表示不會干預台灣選舉，但美方人士在各個場合表現出的對蔡英文的偏好卻是顯而易見的。國民黨人士也承認，由於美方對韓國瑜不夠瞭解，產生了一些擔心。