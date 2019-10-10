藍議員李國璋發警訊　藍綠的餅愈來愈小了

李國璋。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月10日電（記者 黃文杰）擔任三屆、中國國民黨新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，每次選舉都是訴求藍綠對決、藍綠動員，甚至仇恨動員，最終也相信藍綠歸隊，但是藍綠2020參選人有沒有想過，藍綠的餅是越來越小？為了不讓基本盤崩盤，最後可能回到基本教義派的言論，回到深藍或深綠同溫層取暖，這樣台灣選舉文化沒改變。



李國璋，新竹市議會第七、九、十屆市議員，新竹市議會國民黨黨團幹事長，李登輝女婿賴國洲擔任國民黨青工會主任時，曾經擔任青年和平團，後來離開國民黨到親民黨。第一次當選新竹市議員是親民黨，又回國民黨，連任兩屆市議員，曾經參加國民黨新竹市長初選，但是沒有過關。



對於大選剩下不到百天，李國璋接受中評社訪問，給國民黨2020參選人韓國瑜一些建議。



李國璋指出，從來沒有人能打敗國民黨，打敗國民黨通常是國民黨自己，不管1949年的國民黨，還是已經丟掉政權兩次的國民黨，但是要強調的是，不要責怪誰對、誰錯，要接受韓國瑜已經是正式提名人選。



他說，當然不是表面喊團結口號，不管韓粉或假韓粉，都應該停止攻擊泛藍支持者，不管之前泛藍支持者支持朱立倫、郭台銘或其他人，都不要再攻擊，甚至地方也不要攻擊民進黨朋友，民主選舉就是互相尊重，不是引起對立。



李國璋嚴肅說，國民黨向來不團結，探究原因會發現，其實都是為了私利、為了個人的本位主義，為了權位來內鬥，只是這些權位在一般人來看，都是可笑的，都是不足取的，有時為了要卡住一個虛名，這在國民黨歷經兩次政黨輪替，還是沒有完全脫掉這個習慣，這恐怕不是換一個黨主席就能夠解決，而是要打掉重練。



他說，建立國民黨新文化，一定要落實由下而上的政治，每次選舉，都是訴求藍綠對決、藍綠動員，甚至仇恨動員，也確實相信，選舉到最後，還是藍綠歸隊，但是有沒有想過，現在藍綠的餅越來越小？我們把這些支持者抓回來，不是沒有用，但是每次選舉的中性選民的百分比越來越擴大，這些可能跑到其他政黨，或者選擇廢票。



李國璋認為，應該爭取的是包容性的政黨，由下而上，廣納地氣，黨員不是不重要，但是只在乎虛無飄緲的黨員人數，沒有必要。



他告訴中評社，當藍綠對決，結果“餅”越來越小，一旦選戰進入最後白熱化，容易被傳統基本教義派給綁走，綠的先不管，選戰打到最後，藍營還是會訴諸國民黨的正統、謾罵民進黨，慢慢這些言論，就會符合深藍的需求，等於又把中間選民給推開。

