中評關注：尊老禮數足　韓國瑜力求黨內整合

是整場焦點的韓國瑜，不忘展現各種尊敬黨內大老的動作。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜8日晚上北上出席工商界後援會成立大會，黨主席吳敦義、前主席吳伯雄和洪秀柱都出席力挺，是全場焦點的韓並未忘記和眾大老們的禮數，不管是攙扶吳伯雄上台、和吳敦義合唱時主動遞麥克風，以及上前迎接晚到的洪秀柱，都看出韓在選戰倒數階段，力求黨內整合的用心。



韓國瑜此次選戰除了面對民進黨和外界傾全力的抹黑攻擊外，對韓最不利的是，黨內整合團結似乎一直出現問題，讓韓不僅受外傷，內傷也不小，導致其選情陷入困境。



譬如之前的馬英九幫韓國瑜在新北造勢站台時，遭韓粉們噓聲對待，事後傳出馬不願再跟韓同台等等的消息，雖然透過外界澄清，韓國瑜也在另場造勢活動中，特地趕抵現場和馬英九握手擁抱等，但類似事件的效應似乎沒有那麼容易平息。



而國民黨這些大老的用處，除了有一定的號召力外，也能提供一些資源或選戰人才供韓國瑜打仗，因此是否真心力挺，或僅是嘴巴上講會相挺，但實際上沒有行動，兩者差別非常巨大。



加上韓國瑜平日都要在高雄拚市政，對於一些選舉活動參加時間有限，因此如何把握和黨內大老有互動的機會，藉此拉攏他們的真心支持就非常重要。



8日的工商後援會活動，韓國瑜整場的確掌握了這樣的機會，這場活動包括國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、洪秀柱、以及黨副主席曾永權等皆出席。



韓國瑜到場時除了趕緊上前和已就座的吳敦義和吳伯雄握手致意，在吳伯雄要上台時，韓還特地上前攙扶著吳，深怕吳走路跌倒，吳也對此表示感謝韓的暖心舉動；另外，洪秀柱本因高速高路大塞車，臨時要取消出席，但最終仍趕到現場，洪到場時，韓國瑜等人都已在台上，韓見到洪還特別上前迎接，也扶著洪讓她和吳敦義握手致意。



吳敦義和韓國瑜在台上合唱“中華民國”頌時，韓見吳沒有麥克風，也馬上將自己的麥克風遞上，並在一旁陪吳唱完整首歌。



韓國瑜種種尊黨內大老的動作，其實就是展現了自己希望黨內能團結的盼望，畢竟大選呈現藍綠對決的局面，韓除了要擴大支持，也要避免黨內紛爭再傷其選情，否則要翻轉選情就只是空談了。