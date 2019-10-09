中評現場：工商界嗨歌挺韓高唱愛拚才會贏

韓國瑜瑜帶領大家合唱，閉目高歌非常投入。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）與中國國民黨關係深厚的工商建設研究會8日晚間為黨籍2020參選人韓國瑜舉辦“工商界支持韓國瑜後援會”成立大會，包括韓國瑜、黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、洪秀柱等藍營大咖都到場相挺，大家高唱“愛拚才會贏”，宣示全力衝刺。



這場工商界的後援大會在台北市福華飯店舉行，現場席開38桌，近400人到場相挺，韓國瑜“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政，國民黨副主席兼秘書長曾永權、前台北縣長周錫瑋及與12位“立委”參選人都出席。與會者每人都拿著青天白日旗與“工商建研會”的旗幟，不斷高喊“韓國瑜凍蒜”、“立委”全壘打” 與“中華民國”萬歲”。



過去挺韓造勢活動接近尾聲時，必定會齊聲合唱數首愛國歌曲，其中必點去年縣市九合一選舉、韓國瑜拿下高雄市長的勝利軍歌“夜襲”，8日晚間也不例外，但以“愛拚才會贏”取代“夜襲”，另外再合唱“中華民國”頌”來凝聚團結。



當韓國瑜帶領合唱時，閉目高歌十分投入，台下所有建研會成員不斷揮舞手中的兩面旗幟，合唱“愛拚才會贏時”，建研會成員更是展現高昂的戰鬥氣勢，讓整個活動的氣氛HIGH到最高點。

