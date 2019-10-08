李克強同巴基斯坦總理伊姆蘭·汗舉行會談

中評社北京10月8日電／國務院總理李克強10月8日下午在人民大會堂同來華出席2019年中國北京世界園藝博覽會閉幕式並進行工作訪問的巴基斯坦總理伊姆蘭·汗舉行會談。



新華社報道，李克強首先巴基斯坦前不久遭受嚴重地震災害向巴政府和人民致以誠摯慰問。他表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，中巴友好有深厚和堅實的基礎，不附加任何條件、不針對任何第三方，得到兩國人民發自內心的擁護和支持。中方高度重視總理先生此次訪華，習近平主席將同你舉行會見。中方始終把中巴關係置於周邊外交的優先方向，堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、領土完整和合法權益，支持巴方推進國家繁榮振興事業，支持巴方在國際和地區事務中發揮更大作用。我們願同巴方共同努力，繼續深化戰略互信，拓展務實合作，密切人文交流，推動兩國關係與合作邁上新台階。



李克強指出，中巴合作不僅符合兩國利益，也有利於地區和平穩定。中方高興得知巴基斯坦已經渡過了經濟上的困難時期，願繼續向巴方提供力所能及的幫助。我們願同巴方加強發展戰略銜接，繼續推動中巴經濟走廊高質量發展，加強基礎設施、經貿、財金、產能等領域合作，採取有力措施促進中巴貿易更加平衡發展，利用中巴自貿協定第二階段議定書擴大巴優勢產品對華出口，保護在巴中資機構和人員安全，促進雙方互利共贏、共同發展。



伊姆蘭·汗祝賀新中國成立70週年。他表示，得益於中國的幫助和支持，巴基斯坦經濟目前已經穩定並正在逐步恢復，這體現了巴中牢固的全天候友誼。巴方願同中方加快推進共建“一帶一路”，高度重視中巴經濟走廊和瓜達爾港建設，願同中方擴大貿易投資規模，加快推進能源、水電、核電、鐵路、農業等領域合作，推動雙邊關係不斷取得新進展。



會談後，兩國總理共同見證了基礎設施建設、執法安全、文化、教育、媒體等多項雙邊合作協議的簽署。



會談前，李克強在人民大會堂東門外廣場為伊姆蘭·汗舉行歡迎儀式。



國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰，全國政協副主席辜勝阻等出席有關活動。