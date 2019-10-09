中評現場：挺韓造勢大會張善政展現副手風範

張善政助講，榮耀全歸韓國瑜，充分展現擔任副手風範。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨關係深厚的工商建設研究會8日晚間為黨籍大選參選人、高雄市長韓國瑜舉辦“工商界支持韓國瑜後援會”成立大會，雖然韓國瑜尚未敲定副手，但他的“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政登台助講，榮耀全歸韓國瑜，充分展現擔任副手風範。



這場商界的後援大會在台北市福華飯店舉行，現場席開38桌，包括吳敦義、吳伯雄、洪秀柱，韓國瑜“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政，國民黨副主席兼秘書長曾永權、前台北縣長周錫瑋等藍營大咖都出席並登台助講。



幾位藍營大咖助講內容各有特色，吳伯雄用漢高祖劉邦及跟隨的英雄豪傑來比喻韓國瑜及國民黨整個輔選團隊；吳敦義務實的要求挺韓及藍委，務必讓國民黨在“國會”席次突破60席，洪秀柱強調沒有“知識藍”、“經濟藍”、“庶民藍”， 大家只有一個“藍”，就是韓國瑜；周錫瑋用一句話挺韓；張善政則是提到韓國瑜去年拿下高雄市長，明年也要拿下“中央”執政。



張善政表示，去年韓國瑜可以高票當選高雄市長，除了韓個人的風格讓人看到新希望外，也看到民進黨及陳菊在高雄這麼多年，把高雄搞得亂七八糟，景氣低迷，大家希望看到一個新希望，而這個新希望就是韓國瑜。



張善政指出，去年高雄的慘狀，跟今天台灣的慘狀幾乎一模一樣，大家都期待去年在高雄讓民進黨下架、明年能“中央”也能讓民進黨下架，所以韓國瑜再次出來帶領大家新希望，希望明年“中央政府”可以讓蔡英文下架，所以看到高雄翻轉，也要看到明年“中華民國”翻轉。



周錫瑋說，要讓“中華民國”繁榮進步，永遠立足世界，讓“國家”平安繁榮進步，就只能讓韓國瑜當選，大家一定要支持能讓“中華民國”進步、安全、強盛的韓國瑜。



與會的建研會成員昨晚士氣高昂，他們每人都分別拿“青天白日滿地紅”旗幟與“工商建研會”的旗幟，不斷高喊“韓國瑜凍蒜”、“立委”全壘打” 與“中華民國萬歲”氣氛超HIGH。