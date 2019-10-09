韓國瑜發文談高雄　因為能見度所以被看見

韓國瑜8日深夜在臉書以“因為能見度，所以被看見”為題發文表示，自己深深相信高雄的美好與潛力，只要站上高點看著高雄的山海港灣，你一定會發現高雄真的是南台灣鑽石。（照片：取自韓國瑜臉書） 中評社高雄10月9日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜8日深夜在臉書以“因為能見度，所以被看見”為題發文表示，自己深深相信高雄的美好與潛力，只要站上高點看著高雄的山海港灣，你一定會發現高雄真的是南台灣鑽石。



韓國瑜臉書貼文全文如下：



因為能見度，所以被看見#高雄逐步復甦 #觀光是市場重點動能



我看見市府團隊上任以來，ㄧ條龍招商，單ㄧ窗口已見成效，例如：8月初送審，9月審核通過，不以漫長官僚卡商，友善高雄的投資環境，讓日商斥資60億(新台幣)看好高雄，投入高級飯店和住宅，建造完成後將是高雄新地標 。



我從到高雄的第一天至今，不斷強調高雄在台灣是被低估的巨人，這一年以來，我們在各大媒體媒體大量曝光，引起國際多組投資客看見高雄的美好，把這裡列為重要的選項之一。



而觀光產業ㄧ直以來是空港雙棲的高雄重點發展的領域，最近“行政院交通部觀光局”要變成觀光署，我們認為“中央”應重視觀光體質的改善，不是只看重應著重在組織變革，面對國際飯店業的大膽投資，是否應該要更有開放的態度，歡迎全世界的人都來台灣觀光旅遊。



根據世界經濟論壇（WEF），公布2019年旅遊觀光競爭力報告書，台灣位列第37名，整整衰退7個名次。以“經濟數值”來看，我們觀光外匯收入從2015到2018整整蒸發了約新台幣200億元的觀光收益。



我主張“國家”相關觀光指標數據會不會提升，跟一個“國家”領導人的整體施政方向有很大的關係，並不會因為一個主管單位的升格，就會大幅度的影響，執政沒有這麼簡單，在“中央”是如此，地方也是，我們會持續努力下去。



韓國瑜在臉書貼出8日跟日商大和房屋株式會社執行董事片岡幸和的會見照片。大和房屋今年3月買下中山二路、林森四路口的精華土地，基地面積約5,125平方公尺，並投入鉅資60億元，計劃興建21層日系高級飯店及29層集合住宅，採為表達對該投資案的重視，特派高層執行董事片岡幸和率團來台拜訪，向韓市長所帶領的市府團隊致意，感謝展現高度行政效率。

