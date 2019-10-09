快評：地動山搖機率大增　台灣迷失在十字路口

中評社快評／台灣前“國安會秘書長”蘇起近日在一個研討會中指出，民進黨當局假稱“維持”現狀，實則全面“翻轉”現狀，若2020年繼續執政，兩岸“地動山搖”可能性遽增。蘇起之說是提醒、示警，也說出藍營焦慮。



台灣政局及兩岸關係的發展又將進入一個關鍵的十字路口。三個月後台灣將舉行“大選”，是藍綠生死戰，將深刻影響兩岸；民進黨9月28日通過《社會同行世代共贏決議文》，意味著該黨的對陸對抗政策不會回頭。



何以預期兩岸“地動山搖”機率大增？蘇起談及大陸方面和台灣方面的一些原因。我們認為，民進黨的“台獨”主張、敵對政策才是最主要原因。民進黨不放棄“台獨”，不承認“九二共識”，這是兩岸關係最主要亂源、禍源。



台北市長柯文哲近日說，兩岸關係30年來最爛。國民黨“總統”參選人、高雄市長韓國瑜即將在明天發表的雙十文告稱，民進黨為了選舉，正在操弄“亡國感”。蘇起說，當前情勢脆弱到任何風吹草動都可能觸發“地動山搖”。



台灣政治趨勢正面臨質變，而大陸統一的時程堅定推進。台灣又走到一個關鍵的十字路口，民眾很迷惘，可能在迷惘中迷失，找不到出路。“地動山搖”是現實威脅，不是恐嚇，是因為“台獨”而可能隨時引發的現實後果。