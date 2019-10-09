中國工業和信息化的輝煌成就與寶貴經驗

中國工業化積累了寶貴的發展經驗，為人類社會貢獻了快速推進工業化的中國智慧和中國方案。 中評社北京10月9日電／工業是立國之本、強國之基；信息化是最鮮明的時代特征之一，正在深刻重塑人類社會。新中國成立70年來，中國工業由小到大、由弱到強，信息通信新技術新應用廣泛普及，製造強國和網絡強國建設邁出歷史性步伐，走在了新的歷史征程上。



中國工業和信息化建設取得輝煌成就



人民日報發表工業和信息化部部長苗圩文章表示，新中國成立以來，我們黨領導人民進行大規模工業化建設，用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟發展的“中國奇跡”。中國通過上世紀50年代的156個重點工業項目、60年代的三線建設布局、70年代的兩次大規模技術引進，基本建立了獨立的、比較完整的工業體系。改革開放後，隨著社會主義市場經濟體制的建立和完善，工業管理方式轉變為以宏觀調控和間接管理為主；國有企業改革深入推進，逐步建立現代企業制度，國有企業在優化調整中發展壯大；民營經濟一步步由弱到強，成為中國產業發展的重要力量；對外開放合作深入開展，我們大力引進外商投資，正式加入世界貿易組織，逐步形成全方位、多層次、寬領域的對外開放格局。經過70年特別是改革開放40多年的快速發展，中國主要工業產品產量成倍甚至幾十倍上百倍地增長，高技術製造業取得長足進步，國際競爭力顯著增強。根據世界銀行的統計，按現價美元測算，2010年中國製造業增加值首次超過美國，占全球比重為17.6%，位列世界第一。聯合國統計司的數據顯示，截至2016年，中國製造業增加值規模達3萬億美元，占世界的比重為24.5%。到2018年，這一比重增長到28%以上，工業增加值規模首次超過30萬億元。這些變化，深刻改變了全球製造業乃至全球經濟發展的格局。



黨的十八大以來，工業和信息通信業發展步入從數量擴張轉向質量提升的新階段。我們以供給側結構性改革為主線，以建設製造強國和網絡強國兩大戰略為引領，堅持新發展理念，堅決打好去產能攻堅戰，加大企業技術改造力度，構建製造業創新體系，布局智能製造和工業互聯網，積極發展綠色製造，持續推進網絡提速降費，開展“增品種、提品質、創品牌”專項行動，培育壯大戰略性產業，推動工業通信業總體規模和綜合實力穩步提升，創新能力顯著增強，在主要領域和方向上實現了“占有一席之地”的戰略目標。



快速推進工業化的寶貴經驗



文章介紹，70年砥礪奮進，中國工業化積累了寶貴的發展經驗，為人類社會貢獻了快速推進工業化的中國智慧和中國方案。



堅持黨的領導，走適合中國國情的工業化道路。新中國成立後，我們黨把實現工業化作為國家經濟建設的戰略重心，針對不同階段的形勢任務，實施正確的戰略舉措。毛澤東同志指出，“中國民族和人民要徹底解放，必須實現國家工業化”，確立了優先發展重工業的戰略方針。鄧小平同志指出，“中國式的現代化，必須從中國的特點出發”。江澤民指出，“堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子。”胡錦濤指出，“緊緊圍繞轉變經濟發展方式這條主線，遵循工業化客觀規律，適應市場需求變化，根據科技進步新趨勢，積極發展結構優化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業能力強的現代產業體系。”黨的十八大以來，習近平總書記指出，“一個國家一定要有正確的戰略選擇，中國是個大國，必須發展實體經濟，不斷推進工業現代化、提高製造業水平，不能脫實向虛”；強調“沒有網絡安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒有現代化”；並以全球視野和戰略眼光，全面開啟建設製造強國和網絡強國的偉大征程。



堅持深化改革，處理好政府和市場的關係。把處理好政府和市場的關係作為經濟體制改革的核心，既高度重視國家發展戰略的導向作用，發揮集中力量辦大事的社會主義制度優勢；又充分發揮市場競爭和企業家的作用，鼓勵促進各種所有制企業公平參與市場競爭，推動各類企業家發揮聰明才智，各展其能、競相發展。在改革中，我們採取上下結合、以點帶面、先易後難的辦法，既加強頂層設計，又給地方、部門、基層等留出探索空間。比如，改革開放初期，市場主體力量薄弱，政府在培育市場和促進發展中發揮了關鍵作用；當經濟發展到一定階段、企業家群體成長壯大後，政府則著力轉變職能、簡政放權。實踐證明，各地區的高速增長離不開政府的有效引導，產業政策的作用功不可沒。當前，中國工業通信業發展正處在轉方式、優結構、換動力的攻關期，落實各項戰略任務，必須堅持全面深化改革，強化競爭政策的基礎性地位，推動產業政策加快普惠化，更多採取改革的辦法、市場的工具、法治的手段破難題、解新題。

