以高水平開放為主線形成改革發展新布局

中評社北京10月9日電／“十四五”是中國改革與發展事業的關鍵時期，需要把握擴大開放的大趨勢，把高水平開放作為一條主線，不斷提升改革發展的質量和水平，以高水平開放促進形成“十四五”改革發展新布局，在擴大開放中實現高質量發展。



經濟參考報發表中國(海南)改革發展研究院院長遲福林文章表示，完善市場經濟體制，促進形成更高層次開放型經濟。在新的國內國際形勢下，開放與改革直接融合，開放倒逼改革，開放也是最大的改革。“十四五”需要把握推進高水平開放的重要機遇期，在高水平開放中形成全面深化改革的新動力。深化經濟體制改革，發展高標準的市場經濟，要對接國際基本經貿規則，並適應國際經貿規則變革趨勢，加快營造國際化、市場化、法治化的營商環境。



文章提出，打造與高水平開放相適應的宏觀體制。一方面，“十四五”時期的海關體制、財稅體制、金融體制，需要適應國際經貿規則的趨勢性變化做出某些調整。一方面，“十四五”時期，要按照中央的戰略部署，加快構建區域全面開放發展新格局，打造對外開放新高地。例如，推動粵港澳大灣區服務貿易一體化進程、以東北一體化促進東北亞一體化進程、發揮海南在泛南海經濟合作中的重要作用等。



以釋放巨大內需潛力為主要目標推進制度創新。第一，中國是一個發展中的大國，正處在經濟轉型升級的新階段。內需是拉動經濟增長的重要力量。激發內需潛力，實現製造業由大變強，從產業創新到科技創新，需要加快完善市場經濟體制，建立有利於激發創新的體制機制。第二，中國進入“消費新時代”，消費結構正由物質型消費為主向服務型消費為主轉變。“十四五”時期，服務業市場開放成為中國市場化改革的重大任務。第三，推動城鄉體制改革，逐漸縮小常住人口城鎮化率與戶籍人口城鎮化率之間的差距，逐步彌合流動人口與戶籍人口之間的基本公共服務差距。



著力破解“十四五”時期市場化改革面臨的矛盾與問題。“十四五”時期要適應於經濟全球化大趨勢、著眼於中國全面深化改革開放全局，繼續完善市場經濟體制，營造支持民營企業發展的制度環境，穩定民營經濟發展預期，形成穩定經濟增長的動力和合力。同時，要高度重視數字革命、科技革命趨勢下的監管體制變革。在數字革命和新一輪科技革命背景下，新技術、新應用、新手段快速湧現。“十四五”需要把握經濟社會發展大趨勢，準確應對內外部形勢的新變化，推進經濟體制、監管體制變革。

