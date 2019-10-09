三大因素支撐 中國股市值得期待

中評社北京10月9日電／“十一”國慶節期間，全球股票市場出現波動走勢，10月2日美股盤中大跌，跌幅超過2%，道指一度跌破26000點。全周來看，9月30日至10月4日，道瓊斯指數跌0.92%，納斯達克指數漲0.54%，標普500指數跌0.33%，富時100指數跌3.65%，恒生指數跌0.52%。



外圍市場的大幅波動也讓國內投資者對“十一”假期後的A股市場行情有所擔心，筆者認為，中國資本市場有宏觀經濟做堅實的後盾，有改革紅利做發展的動力，有源源不斷的長期資金來提升市場的活力，未來中國股市亮點頻頻值得期待。



首先，宏觀經濟長期向好的基本面沒有改變。



伴隨著全球經濟下行壓力，今年以來我國經濟下行壓力也有所加大，但主要指標仍保持總體平穩，特別是在一系列穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期的政策作用下，宏觀經濟長期向好的基本面沒有改變。



國家統計局數據顯示，1月份-8月份，規模以上工業增加值同比增長5.6%，比上半年回落0.4個百分點。雖然今年以來工業生產有所放緩，但依然快於全球主要經濟體工業增速。尤其是服務業增勢良好。今年上半年，我國服務業增加值同比增長7.0%，累計增速連續14個季度運行在7.0%-7.9%區間內，服務業增加值占國內生產總值50%以上，對經濟增長的貢獻率達到60.3%。



而隨著大量依靠科技創新的新興行業快速崛起，增強了我國經濟發展新動能。1月份-8月份，高技術製造業增加值同比增長8.4%，比全部規模以上工業快2.8個百分點。其中，醫療儀器設備及機械製造業、電子及通信設備製造業增加值分別增長12.3%和10.4%。



此外，9月份，綜合PMI產出指數為53.1%，略高於8月份0.1個百分點，顯示我國企業生產運營總體平穩。



經濟運行總體平穩、穩中有進的發展態勢成為資本市場平穩運行的堅實後盾。



其次，資本市場一系列重大改革舉措陸續落地，改革紅利逐步釋放。



改革是市場發展的根本動力，也是支撐未來經濟增長、不斷邁向高質量發展的不竭源泉。



近年來，證監會扎實推進資本市場改革發展穩定各項工作。設立科創板並試點註冊制重大改革平穩推出，全面深化資本市場改革的共識已經形成。

