“新中國第一”為何震撼人心

中評社北京10月9日電／走進慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展，一個感受特別明顯：按時間線陳列的展覽，仿佛一條“時光隧道”，又像是一本具象化的歷史書。



第一艘萬噸級遠洋貨輪下水，第一枚近程地地導彈發射成功，第一台一級大型電子顯微鏡試制成功，第一條長距離輸油管道建成，第一個萬門程控電話開通，第一家中外合作五星級酒店開業，第一座高能加速器——北京正負電子對撞機首次對撞成功，第一份中國環境狀況公報發布，第一家期貨市場試點單位獲批准……150件標有“新中國第一”的照片和實物，生動展現了新中國白手起家、從無到有的探索歷程，令人震撼。



70年前我國還有另一類“第一”：貧困人口數量世界第一，文盲人數世界第一，絕對貧困人口比甚至到1981年仍高達88.3%，居世界第一。70年前，中國能生產什麼？能生產斧頭、鐮刀、鐵犁，再加上一些槍炮。地上跑的火車、汽車、自行車，天上飛的飛機，海里走的輪船，沒有一樣是我們自己造的。但也正是這樣“一窮二白”的境地，反而更激發出中國人民用勤勞雙手開創美好生活的熱情。每創造一個“新中國第一”，就砌起一級台階，支撐我們一步一個腳印越走越高、越行越遠。可以說，新中國的歷史，就是一部由無數個“第一”積累而來的創業史。



沿著展覽的時光隧道繼續向前就會發現，越來越多的“新中國第一”開始成為“世界第一”：2006年，青藏鐵路全線貫通，這是中國第一條高原鐵路，也是世界上海拔最高、穿越凍土歷程最長的鐵路；2016年，中國第一台全部採用國產處理器構建的“神威•太湖之光”奪得世界超算冠軍，成為世界上首台峰值運算速度超過十億億次的超級計算機；2018年，中國最長的跨海大橋港珠澳大橋開通，它同時也是世界最長的跨海大橋，世界最長的鋼結構橋梁，擁有世界最長的海底沉管隧道……70年從無到有，從有到優，又從優到精，我們不僅逐漸補齊發展中的短板，更在一些領域實現了從跟跑到並跑再到領跑的跨越。



“新中國第一”之所以震撼人心，更在於它凝結著偉大的開拓精神、首創精神、奮鬥精神。在1971年第一條浮法玻璃生產線建成投產的展板前，有人講起當年的故事。浮法工藝生產玻璃的先進工藝，自上世紀50年代誕生起就一直被外國公司壟斷。當我們想通過合作引進該技術時，對方卻連樣品都不給看。越是封鎖，越堅定了我們自力更生的決心。中國企業在沒有完整操作規程、工藝制度、工藝指標的條件下，建立起工人、幹部、技術人員組成的“三結合”領導小組，協同攻關，僅三個月就取得了成功。有親歷者回憶：當時對試驗小組來講，一般工作都在十幾個小時以上，有時是幾天幾夜。這只是千萬個“新中國第一”故事中的一個。正是憑著這股子倔勁兒、韌勁兒，我們攻克了一個又一個難關，實現了一次又一次自我超越。



“新中國第一”乃至“世界第一”越來越多，從另一個角度看，也意味著我們在越來越多領域成為領跑者，要實現下一個“第一”，所面對的挑戰會更大，所需要付出的智慧和汗水也會更多。惟其艱難，才更顯勇毅；惟其篤行，才彌足珍貴。70年來，我們創造了難以計數的“第一”，未來我們將創造更多“第一”。



來源：人民日報 作者：彭飛

