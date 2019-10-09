長假消費量質齊漲，印證消費升級大趨勢

中評社北京10月9日電／今年的“十一”假期消費出現很多積極變化，結構優化升級成為假日經濟的最大亮點，這也是中國消費結構變化趨勢的一個縮影。



“十一”黃金周假期結束，從7天消費情況看，假期消費熱情高漲，假日經濟呈現結構優化升級的特點。



國內旅遊消費搶回失地，是今年最顯著的一個變化。近年來，國人出境旅遊已是一大趨勢，並被認為是國人觀念轉變的一大體現，不僅出境旅遊人數呈逐年上升態勢，遊客在境外消費的熱情也很高。特別是前幾年，更是出現國人從日本大量購買電飯煲、馬桶蓋的事。但從今年國慶假期的旅遊情況來看，雖然出境游仍是一種時尚的旅行方式，但與境內游的關係不再是此消彼長態勢，而呈現互有進出、共同增長、內高外低的特點。



國人出境旅遊購物的熱情降溫，更多通過國內電商銷售平台購買鐘情的商品。天貓提供的數據顯示，國慶前三日，天貓國際成交額同比增長34%，最火爆的進口商品來自日本、美國和韓國，恰恰與最熱門的三大出境游目的地不謀而合。數據還顯示，北京、上海機場的免稅店支付寶人均消費金額超過2000元。這說明，假日經濟助推了國內消費的升級。



消費結構的變化還體現在家庭消費的全面升級上。此前家庭消費主體是孩子，一家人都是圍著孩子轉，外出旅遊和消費都是優先考慮孩子的想法；今年國慶假期，孩子不再是唯一的“照顧”對象，又多了一個“銀發族”，呈現“老少同行”的格局。雖然“銀發族”有能力選擇自行出游，但內心上卻更願與孩子們一起外出旅遊，就算苦點累點也樂意，“銀發族”顯然對“三代共游”的方式很受用。



另外，“銀發族”的購物熱情也日益高漲。數據顯示，10月1日至3日，淘寶“爸爸秋冬外套”搜索量環比前一周激增136倍，“中老年媽媽秋裝上衣”搜索量環比前一周增加64.6倍。這從側面說明，“銀發經濟”將是未來非常重要的一個經濟增長點。伴隨社會發展和進步，以及國民生活水平大幅提高，“銀發族”不再像過去那樣以“苦行僧”方式對待自己，消費觀念已經在優化升級。



在經歷了前些年重點旅遊景區人滿為患、交通擁堵的遭遇後，很多人開始把“黃金周”旅遊的重心從熱門景區轉向普通景區，特別是三線以下城市的景區，包括一些鄉鎮開發的小景區。雖然景點不大，但從旅遊效果來看，卻一點也不比熱門景區差。旅遊重心的較大轉移，也是國民消費結構發生變化、居民消費觀念發生轉變的集中體現。相關機構提供的數據顯示，今年的國慶假期，排名消費網紅商圈前三名的分別是昆明金馬碧雞坊、南屏街、西安回民街。可以預料，在以後的旅遊消費中，國民肯定會繼續優化自己的出行線路，會有更多地方成為新的爆款旅遊目的地。



今年是中華人民共和國成立70周年，主題消費成為時尚。“十一”假期，紅色旅遊線路的遊客人數大增，一些新開辟的紅色旅遊線路也受到遊客青睞。另外，與之相關的各種紀念品、收藏品、宣傳品也十分暢銷，有效拉動了主題消費和愛國消費。《我和我的祖國》等三部主題教育片，更是把國慶期間的文化消費推上了新的高潮。



總體來看，今年的“十一”假期消費出現很多積極變化，結構優化升級成為假日經濟的最大亮點，這也是中國消費結構變化趨勢的一個縮影。



來源：新京報

