重慶“寵遊客”給旅遊城市上了一課

中評社北京10月9日電／國慶長假期間，“網紅城市”重慶再次成為熱門旅遊目的地。為了給外地遊客游覽提供方便，有關部門一天內多次給市民發送提示短信，呼籲大家錯峰出行。“要看洪崖洞，給你封一座橋；要看輕軌穿樓，給你修觀景台；怕火鍋辣，給你清湯、微辣和鴛鴦鍋……現在過國慶節，給你騰出一座城，這樣人性化的城市只有重慶了！”重慶“實力寵遊客”讓外地遊客感到欣喜，更讓廣大網友對這座城市心生向往。



按理說，善待外地遊客本是相關部門的分內之事，為何重慶“寵遊客”能收獲一大波點贊？——寥寥數字的短信提示看似不起眼，背後卻體現了“做綉花功夫”的城市管理理念，體現了一座旅遊城市通過細節提升美譽度的努力。



近些年，隨著生活水平提升和旅遊消費升級，走馬觀花式旅遊已無法滿足很多人的需求，“到此一游”正在成為過去時，以休閑度假為目的的旅遊正成為主流。面對遊客的高層次需求，景區光有“顔值”沒有內涵顯然不行。職能部門不僅要能讓遊客有賓至如歸的感覺，還得讓他們有“還想再來一次”甚至“來了就不想走”的歡樂。



“實力寵遊客”的主要啟示，在於精准提高遊客的滿意度。不能圍繞遊客的痛點改善服務，就無法贏得好口碑。那些將旅遊作為支柱產業的城市，如果真想從旅遊業中持續受益，就需要多下“綉花功”，在提升精細化服務上下功夫，讓遊客真正感受到賓至如歸。舉一個簡單的例子：景區能不能解決遊客如廁難的問題？能不能讓公廁不臭？



事實上，除了網友們津津樂道的短信提醒，重慶還做了很多提升旅遊體驗、保障出行安全的工作。據報道，為了緩解客流壓力和保障秩序穩定安全，重慶相關部門出台了各種措施，包括分層控制、進出分流、外圍疏導等。這就是誠意，這也是行動，這就是“教科書”。



如今，我國已是世界最大的旅遊目的地和客源國之一。如果旅遊城市都能像重慶這樣，有更好的管理理念、更細致的工作舉措，讓遊客感覺錢花得值、游玩得好，我們的旅遊業才能邁上新台階，建設“旅遊強國”才有更堅實的支撐。



來源：新華每日電訊 作者：王石川、劉晶瑤

