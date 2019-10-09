《禁蒙面》3天 77人落網

（來源：文匯網） 中評社香港10月9日電／香港文匯報訊（記者 蕭景源）由10月4日至7日的長假期內，黑衣狂魔在全港掀暴亂反《禁止蒙面規例》，其間警方共拘捕241人，其中77人是在新例自上周六（5日）實施至本周一（7日）的3天內，涉嫌幹犯新例被捕（見表），當中有16人已被起訴，年紀最小的只有12歲。警方強調，《入境條例》及《公安條例》已授權警方進行搜查及查身份證的權力，《禁止蒙面規例》只是令警方執法時更清晰，前線警員理解相關法例，只是實施細則需要時間進一步磨合。



刑事總部高級警司吳卓衡昨日在記者會上表示，《禁止蒙面規例》條文清晰簡短，只有5頁、5項條文，有關釋義主要在原有的《公安條例》之下受規管的公眾活動加入禁蒙面規例及限制，只增加了兩項罪行，第一是根據規例的第三條，禁止任何人身處非法場合，包括非法集結、未經批准的集結，及以超過50人的集會及30人的遊行而未獲“不反對通知書”的場合，任何人蒙面均會犯法。



但如果身處非遊行或集會的公眾場合蒙面則不犯法，如只有兩人的遊行或集會亦不犯法。而在50人或以下的集合或不多於30人的和平公眾遊行，參與者服從警方命令則不犯法，如有合法權或合理辯解也不犯法。



警：市民日常蒙面不犯法



警方認為新法例令警員執法更順利，目的有兩個，一是鑑於近日公眾活動往往演變成暴力事件，新規例有助阻嚇意圖在蒙面後作出暴力行為的人；二是協助警方更有效調查罪案及搜集證據，將犯罪者繩之以法。



警方亦澄清，市民在公眾地方佩戴蒙面物品或口罩不犯法，規例只是禁止在受規管的公眾活動上戴口罩或蒙面，所以市民外出戴口罩或管有口罩不犯法。



只是當警方要求時，須暫時除去口罩或蒙面物品核實身份，確認後可重新佩戴。警方會留意前線執法的指引，適當時作出整合或推出清晰的內部指引及加強訓練，目前新規例只實施數日，成效言之尚早，警方會根據新法例專業執法。



至於有記者被警員扯脫口罩辨識身份，警方指有關記者及義務救護員的豁免權，是根據《禁止蒙面規例》第四條，“如果是從事某種專業或受僱一個工作，而身處相關場合，為自身的安全而使用相關的物品，是合理的辯解”，記者採訪公眾活動的情況，應符合條文內容，因此不會因蒙面被拘捕。但前線警員實際執行時，要綜合當時的情況，根據其衣著、物品裝備、較早前行為、查問時的說法等，決定當時當地涉事人是否專業記者，是否符合有“合理辯解”的豁免條款。



指有人扮記者 新例需磨合期



警察公共關係科署理總警司江永祥補充，警員過去4個月處理犯人時常受到其他暴徒襲擊，可能當時須要有安全距離作拘捕行動。而在早前的記者會亦提及，有人混入記者群，衣著令人難以辨認他是否專業記者。



因此雖然新規例的豁免條例很清晰，記者可以豁免，但希望記者積極配合，主動出示證件讓警員辨識身份，以免警員執法時產生誤會。他承認《禁止蒙面規例》實施僅幾天，需要磨合期，警方將確保警員對“合理的辯解”章節有更清楚的認識。