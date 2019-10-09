培養涉外知識產權高端人才

中評社北京10月9日電／當今世界，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起，知識產權在一國經濟社會發展中的戰略地位日益提升。高水平、高質量、高效益的知識產權是創新能力提升、創新成果產出、創新經濟發展的重要支撐，也是衡量國家綜合實力和核心競爭力的重要指標。



人民日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心董濤文章介紹，截至2018年底，31個省區市發明專利擁有量共計160.2萬件，每萬人口發明專利擁有量達11.5件。商標有效註冊量為1956.4萬件，平均每5.8個市場主體擁有一個有效商標。這說明，中國已經成為名副其實的知識產權大國。隨著大量中國企業走向國際舞台，我們應著力培養精通外語和國際知識產權運營管理、掌握技術創新動態的高端複合型人才，為促進國際貿易與國際投資發展、維護中國企業利益和國家利益、更好參與國際知識產權治理提供強有力的人才支撐。



文章稱，涉外知識產權高端人才應具備以下素質。第一，具有國際視野，通曉知識產權法理與國際知識產權規則。中國知識產權法與國際規則接軌得較好，但要認識到，國際知識產權規則是一個龐大的體系，無論處理涉外知識產權糾紛還是參與國際知識產權治理，僅僅了解與中國知識產權法相關的國際規則是遠遠不夠的。國際知識產權規則不僅包括世界知識產權組織所管轄的國際條約，而且包括世界貿易組織所管轄的國際條約。近年來，越來越多的國際組織如世界衛生組織、國際標準化組織、萬國郵聯、國際電信聯盟、世界海關組織、亞太經合組織等，也都頒布了與知識產權有關的國際規範。此外，歐美發達國家的知識產權規則，“一帶一路”參與國家的知識產權規則等，也是涉外知識產權高端人才需要了解和掌握的。第二，由於知識產權制度涉及的技術領域較多、對經濟生活覆蓋面較廣，涉外知識產權高端人才不僅需要熟悉國際知識產權運營管理的具體細節，而且需要對全球技術創新態勢進行跟蹤與分析，並具有在跨國經營中進行全球知識產權預警、布局、管理與運營的能力。第三，具有良好的知識產權外交談判能力與商務溝通技巧。涉外知識產權高端人才既應精通法律和外語，又應深入了解相關國家的經濟社會發展情況與風俗文化。只有具備良好的跨文化交流與磋商談判能力，才能在涉外知識產權事務中進行有效交流與談判。



文章指出，目前，中國涉外知識產權高端人才缺口較大，遠不能滿足中國高質量發展和擴大開放的需要，亟須聚合各方資源、創新人才培養體制機制，為保障和服務高質量發展、高水平對外開放提供人才支撐。培養涉外知識產權高端人才的關鍵在於轉變教育理念、創新教育模式，應改變單純依靠課堂教學、書本傳授等傳統做法，探索更加注重實踐能力的教育教學模式，滿足培養應用型人才、經營管理人才、複合型人才的需要。可以外語類高校為依托，匯集政府、企業、知識產權律師事務所及海外優質教育機構等多方面資源，探索聯合辦學與定制化培養模式。改變教學形式，注重實踐教學，構建以全英/雙語教學為主的基本教學平台與國際化特色鮮明的知識產權專業學科教育平台，幫助學生拓展國際視野，提升溝通、談判能力。創新課程體系，實現課程設置的國際化、專業化、實用化。





