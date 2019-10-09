利率改革未改貨幣政策穩健基調

中評社北京10月9日電／在近期進行貸款市場報價利率(LPR)改革之後，1年期LPR報價走低。最新一期1年期LPR報價比此前低了5個基點。再加上9月16日，年內第二次全面降准落地，釋放了約8000億元資金。這一系列改革舉措和貨幣政策操作，被少數人理解為中國貨幣政策正走向寬鬆，央行是在降息放水。



經濟日報發表記者陳果靜評論文章表示，在全球主要經濟體重回寬鬆貨幣政策之時，產生這樣的誤解不足為奇。今年以來，包括美國、歐洲和日本等在內的許多發達經濟體以及部分新興經濟體都調整了貨幣政策的走向。如美聯儲今年以來在不足兩個月內連續兩次降息，其他主要經濟體也紛紛跟進降息甚至重啟量化寬鬆政策。



在全球央行掀起降息潮之時，中國並未亦步亦趨。改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，並非為了“大水漫灌”，其目的在於通過改革的辦法來引導實體經濟融資成本下行，起到緩解小微民營企業融資難、融資貴的作用，是“精准滴灌”。正如9月4日的國務院常務會議指出的，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用普遍降准和定向降准等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠金融，加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。



文章分析，作為一個大型經濟體，中國貨幣政策此前一直遵循並將繼續堅持這樣一個原則——以我為主，中國的貨幣政策主要根據國內的經濟形勢和物價走勢進行預調微調。



從中國當前的宏觀經濟形勢看，經濟運行雖然存在一定下行壓力，但總體運行在合理區間，物價也處於相對溫和的水平。根據國家統計局發布的最新數據，從今年前8個月來看，中國經濟運行保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。前8個月，CPI同比上漲2.4%，仍然保持在全年預期目標之內。就業形勢保持總體穩定，經濟增長內生動力較強。內需已經成為經濟增長的主要動力，上半年內需對經濟增長貢獻率接近80%，消費的擴大對經濟增長的穩定支撐作用和拉動作用在提升。這也為中國經濟繼續保持總體平穩、穩中有進的態勢奠定了良好的基礎。



在國內經濟運行總體平穩的背景下，當前，貨幣政策沒有較大幅度的降息或推出量化寬鬆政策的必要，而應繼續堅持以我為主，保持定力，堅持貨幣政策的穩健取向。



文章指出，貨幣政策保持穩健並不代表一成不變。應清醒地認識到，當前全球經濟增長動力減弱，國際經濟環境複雜多變，不確定因素明顯增多，經貿摩擦升級、貿易投資放緩、保護主義抬頭，這些來自外部的因素會對國內經濟造成相應影響，經濟下行壓力仍然存在。從內部看，經濟轉型升級中也還有不少結構性問題亟待解決。



因此，在穩健的基調下，中國貨幣政策仍然需要加強逆周期調節，保持廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度與名義GDP的增長速度大體上相當、大體上匹配，保持流動性合理充裕，堅決不搞“大水漫灌”。同時，也要加大結構性調整的力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，更多用改革的辦法來推動企業融資成本降低，為中國經濟高質量發展創造良好的貨幣金融環境。

