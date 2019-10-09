大華網路報：兩岸要持續升高衝突鬥爭嗎？

蔡英文 中評社香港10月9日電／馬英九於5日公開建議蔡英文接受九二共識，以挽救兩岸關係和對外關係，立即遭到蔡的拒絕，蔡還表明要繼續採取兩岸對抗的路線。大華網路報今天“點評”專欄說，這就預告了如果她獲連任，不僅兩岸關係和平發展毫無可能，台灣還將走向和大陸持續升高的衝突鬥爭，乃至攤牌決戰。這是台灣民眾所需要的嗎？



蔡英文回應馬英九說，面對“中國”步步進逼，如果政府還是採取馬執政時代步步退讓的作法，台灣人確實會有不安情緒，所以做領導必須採取堅定立場，爭取更多團隊支持，強化自己的“國防”力量。其實，所謂大陸的進逼是因兩岸當局關係惡化所致，如果雙方能夠基於共同政治基礎而良性互動，兩岸關係自可緩和，台灣人又何來不安情緒？



何況蔡稱馬時代對大陸步步退讓，乃無端指控。馬英九的八年執政和大陸共同推動兩岸關係和平發展，獲得國際輿論一致讚賞，也是馬政績中最受民意肯定的一項，這些都是事實。當時無論在兩岸經貿合作的條件或在台灣的國際空間上，均為大陸對台灣讓得多，台灣有得無失。現在就是因為兩岸失去共同政治基礎，所以大陸不肯再讓，台灣的國際空間才會得而復失，邦交國也連丟七個，未來有被“剃光頭”的危險。



而擴大台灣對大陸經貿獲利的兩岸經濟合作架構協議ECFA，於短期內很有被大陸終止的可能，原因當然仍是大陸不滿民進黨的“台獨”動向。這對台灣經濟的打擊不會小。此前已有大陸停止居民來台自由行及大幅減少團客，若ECFA再廢，對台灣是雪上加霜。於此形勢下，蔡英文所謂做領導必須堅定立場，將只是無力改善兩岸關係、坐視台灣受傷受害的遁詞。