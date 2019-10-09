警“輕攻隊”搗黑衣路障 擒19魔

（來源：文匯網） 中評社香港10月9日電／香港文匯網報道，黑衣魔近日在全港製造黑色恐怖，自充“執法者”對休班警和反暴力的市民搜身搜屋，一旦發現有反對者就私下行刑毒打。猖獗蒙面暴徒在港九新界非法設置路障，截查車輛搜司機乘客手機和隨身物品，甚至到民居逐戶拍門搜尋所謂“私了”目標人物，甚至威迫居民捐款支持。據悉，警方針對黑衣魔的惡行，在各警區成立“輕型特攻隊”，隱身在私家車和密鬥貨車內，近日連破5個黑衣魔非法路障，共拘捕19人。警方呼籲市民，如發現暴徒應在安全情況下盡快致電報警。



近日，黑衣魔不僅公然對發表“不合他們心意”的市民或機構、店舖，執行私刑及大肆破壞，更企圖將暴力黑色恐懼植入民心，對反暴力的市民造成寒蟬效應。他們十多人一組，在全港多條道路非法設置路障截查路過車輛。上周，有黑衣魔在香港仔海傍道逐架車搜查，並將他們認為有可疑的私家車趕入香港仔市中心，著令司機拿出手機查看是否有反暴力的標誌、留言，又“詢問”會否有意捐款支持，有司機嚇到六神無主不敢報警，因為暴徒已經拍下他的車牌號碼。



針對休班警等目標“截查”



黑衣魔也在屯門、黃大仙等通往警署或警察宿舍的主要道路設置路障，圖查出休班警、警屬或撐警反暴力的市民，有司機指暴徒命他放下車窗，命他交出手機和銀包檢查證件，又用電筒查看車廂內的物品，有暴徒明言：“睇下你部手機有否寫住曱甴？”有休班警員透露，見到路障只有兩個辦法，一是冒險調頭走，一是在途人安全情況下硬闖，否則後果堪虞。據警方情報顯示，被截查的市民敢怒不敢言，因車牌被暴徒記下，一旦追究恐被暴徒起底報復。



逐戶拍門 居民心慌



前晚黑衣魔在旺角區肆意堵路及縱火破壞期間，指附近大廈有人向他們擲物及斥罵，數名蒙面黑衣魔衝上樓逐家拍門進行審問，惡形惡相喝問單位窗是否向大街及有無掉東西落街，居民質疑黑衣魔想入屋找人“私了”。另有網民亦指，日前有黑衣魔闖至長沙灣蘇屋邨，逐家逐戶拍門問居民是否資助他們“革命”，有居民擔心被人認住門牌，為免招後患，只能無奈扮支持奉上百多元當“破財擋災”，網民痛斥“......（黑衣魔）可以任意上門，查屋，權力大過警察了，已經大曬了，講都沒人信......”



警方針對黑衣魔攔途查車恐嚇和“私了”，抽調速龍小隊和刑偵人員，在各警區組成“輕型特攻隊（Light Striking Force）”打擊，在接到情報和報案後，以私家車和密鬥貨車作掩護，駛近黑衣魔的非法路障前，待時機成熟突襲黑衣魔，這個戰術非常成功，最近兩日在屯門兆康站對出、黃大仙龍翔道等地點，其中一次行動，近20名速龍特警分坐兩輛七人車和一輛密鬥貨車，突然拉開車門，衝向非法路障，一舉擒獲9名黑衣魔。



新界北總區指揮官郭蔭庸昨日證實，暴徒非法設路障截車檢查，表明要揪出警員或不同意見市民；警方會用任何形式行動打擊，日前行動中，分別在屯門、元朗、荃灣、將軍澳及港島東區多條主要交通道路，偵破黑衣魔非法路障，共拘19人（17男2女），年齡由13歲至32歲，他們涉嫌非法集會、藏有攻擊性武器、阻礙警務人員執行職務及違反《禁止蒙面規例》罪名。



郭蔭庸提醒，非法設置路障截查車輛行為，有可能觸犯遊蕩、非法集結及刑事恐嚇罪名，遊蕩罪最高刑罰為監禁兩年，其餘兩罪最高刑罰為監禁5年；呼籲如有市民發現懷疑違法設置路障，應在安全情況下盡快報警，清楚說出地點及相關情況，讓警方有效作出拘捕及移除路障行動。



郭蔭庸續說，香港絕不容濫用私刑，強調如果遇襲者被毆打致死，黑衣魔不單觸犯暴動罪，更可能被控謀殺罪名。