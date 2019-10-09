大華網路報：台灣出口金額負成長的警訊

中評社香港10月9日電／大華網路報今天專欄文章說，台“財政部”10月8日公布新聞稿的顯示，台灣2019年9月出口金額281.0億美元，較上月減少2.4%，較上年同月減少4.6%，累計1至9月出口金額為2,423.0億美元，較上年同期減少2.5%，應高度重視台灣出口負成長的警訊。



台灣是個以對外貿易為導向的經濟體，每年進出口總值皆超過“國內生產毛額”（GDP）甚多，尤其是出口更是台灣經濟成長最重要的動能來源之一。因此，維繫出口暢旺是台灣經濟永續發展非常重要的課題之一。



在台灣出口的地區中，中國大陸與香港占台灣出口總額的40%左右，每年為台灣創造超過700億美元的外貿順差，是台灣最重要的出口地區。然而，今年1至9月台灣對中國大陸與香港的出口金額卻減少6.7%。因此，必須思考如何讓中國大陸與香港這廣大的市場，持續成為台灣外貿的金雞母。



在2008年至2016年中國國民黨執政時期，兩岸在“九二共識”的基礎上，於2010年6月29日簽署“海峽兩岸經濟合作架構協議”（ECFA），2011年1月1日ECFA早期收穫（Early Harvest）生效後，台灣有539項出口中國大陸免關稅與享有通關便捷的權利，有效促進台灣這些產品對中國大陸的出口。



可惜的是，自從2016年5月20日民進黨執政後，由於堅決不承認“九二共識”，被中國大陸認為是破壞兩岸協商的政治互信基礎，導致兩岸關係走向緊張狀態，許多攸關兩岸經濟議題無法透過協商解決，也戕害兩岸經貿正常的交流互動。所以，促進台灣出口的第一要務就是改善兩岸關係，讓雙方關係成為經貿成長的動力而不是阻力。



其次，台灣出口約有15%的金額是在“東南亞國協”（ASEAN），是台灣第二大的出口市場，而在當前“東南亞國協”會員經濟都快速成長情況下，如何維繫台灣對這個地區的出口暢旺也是非常重要的課題。然而，今年1至9月台灣對“東南亞國協”的出口金額卻減少7.1%，台灣必須儘速思索解決之道。