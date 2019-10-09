富權：宋楚瑜為親民黨存亡將會最後一搏

宋楚瑜 中評社香港10月9日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，久未露面的宋楚瑜，藉著南方澳大橋崩塌之機，在臉書發表題為《放下黨派之私，協助解決問題》的談話，並提出四點救災建議，作為“亮相”前的“暖場音樂”，為定於今日舉行的記者會做好鋪墊。據台灣媒體報道，宋楚瑜今日記者會雖然談的議題是消防人員的安全，但卻是搶在後天籍著出席“慶典”的正式重返政壇的序幕。隨後，親民黨將召開決策委員會議，討論“總統”和“立委”大選的佈局。目前黨內初步規劃，“區域“立委”將提出六至十席，分別在台北、新北、台中及高雄等地。至於“總統”門票，目前橘營內部由宋楚瑜親自出征的聲浪依然很高。因為橘營內部考量，在親民黨“立委”的選情受到台灣民眾黨等的威脅排擠之下，倘是沒有“母雞”加持，可能會全軍覆沒，親民黨就將有“關門”的危險。因此，情勢迫得宋楚瑜不得不再次參選“總統”，以對親民黨的“立委”參選人發揮“母雞帶小雞”的作用。



按照《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，在上次“立委”選舉中政黨票跨過百分之五“門檻”的親民黨，擁有在今次“總統”大選中直接提名參選人的權利。親民黨手中的這張“門票”，是否使用？如何使用？一直糾纏著宋楚瑜。



在初時，已經七十七歲的宋楚瑜是傾向於不選的。因為他已經四次參選“總統”（其中一次是“副總統”），還有一次參選台北市長，均告敗選，其中二零一二年的“總統”大選，得票僅為三十六萬九千五百八十八票，僅為其呈交給台北市選委會的四十四萬五千八百六十四張合格連署書的百分之八十二，得票率也僅為百分之二點七七；二零零六年的台北市長選舉，宋楚瑜也僅獲五萬三千二百八十一票，得票率僅得百分之四點一四，令他在選後隨即召開記者會，宣布從此退出政壇。如果再選，可能會讓曾經在台灣省長選舉中所向披靡的宋楚瑜，臉上無光。



但是，親民黨手中的這張“門票”如果不用，就將無人發揮“母雞帶小雞”的作用，帶領親民黨“立委”參選人的選情，親民黨可能就會泡沫化。而且很現實的是，按照規定，政黨票倘跨過百分之三的第一道“門檻”，可獲分配政黨選舉補助金，在四年的“立法院”屆期內，每年每票五十元。實際上，二零一六年親民黨的政黨票是七十九萬四千八百三十八票（得票率百分之六點五二），每年可領三千九百七十四萬多元，可供作黨的黨務活動經費；而且由於也跨過百分之五的第二道“門檻”，獲得分配三席“不分區“立委”，雖然在“區域“立委”和“原住民“立委”中沒有斬獲，但也已可成立黨團，參加政黨協商，成為“立法院”中的“關鍵少數”，而親民黨也能保持“大黨”的政治地位。但親民黨倘放棄使用“總統”大選的“門票”，就將無法帶動“立委”的選情，上述兩項“政治福利”都將會化為烏有。