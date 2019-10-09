港鐵半癱交通大亂 百業嚴冬禍害慘重

（來源：大公網） 中評社香港10月9日電／香港大公網報道，亂港衝突發生至今，港鐵至少83個車站先後遭殃。其中，暴徒上周六起一連三日毀壞港鐵，導致四日未能全面恢復運作。11個重鐵車站包括旺角站、將軍澳站等，昨天全日關閉，四條輕鐵路線暫停。港鐵有限度運作下，全港交通瀕臨癱瘓，繁忙時段港鐵站入閘位大排人龍，多區交通擠塞現車龍。荃灣等多區共80組交通燈遭毀壞待修，十字路口險象環生，荃灣更有攔腰猛撼的撞車事故，險搞出人命。



港鐵公司昨安排傳媒進入旺角站、觀塘站實地拍攝被暴徒破壞情況，旺角站設施幾乎盡毀，大堂客務中心、圍欄玻璃損毀，多部入閘機及八達通機損壞尚未維修。觀塘站損毀更嚴重，客務中心被嚴重焚燒至一片熏黑，玻璃窗全碎，現場散發濃烈燒焦味道。



搞事分子近日在網上抹黑港鐵，指港鐵關閉無破壞的車站。港鐵昨日公布，截至10月7日，約1200部出入閘機、約800部售票機及八達通增值機、約900部閉路電視鏡頭、約40部升降機及約70道車站出入口卷閘被破壞。港鐵預告，今日大致維持正常服務，但部分車站仍暫停開放。



港鐵以外，暴徒又大舉砸毀多間商鋪，包括銀行、超市、書店及食肆等，櫃員機提款、外出用餐等，通通成為市民生活煩惱。



“黃金客”大跌逾五成



數據顯示，本地過去四個月經濟急劇轉差。過去兩個月訪港旅客按年急跌30%至40%。香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目昨日發表報告稱，本港實質經濟從今年第二季的按年上升0.5%，逆轉為第三季的下跌0.1%，預期全年實質經濟零增長。



對於暴徒滿口歪理指破壞的商鋪鐵路“只不過是死物”，行政長官林鄭月娥昨日駁斥稱，暴徒傷害的是廣大市民。四個月來的混亂，零售、餐飲、旅遊和酒店業首當其衝，商場被迫關閉停業，八月份零售數字按年跌25%，旅客數字八、九月按年跌三至四成，十月首六天即“十一黃金周”旅客更跌逾五成；飲食界亦面臨大量裁員、倒閉。她強調，這些行業的六十萬從業員，不少是“手停口停”的基層雇員。



林鄭月娥稱，政府會盡快落實早前由財政司司長陳茂波公布、支援受影響行業的措施，同時呼籲業主及地產商同舟共濟、共渡時艱，為受嚴重打擊的商鋪、租戶及中小企提供適當紓緩措施。



拒做“避罪所” 小店遭恐嚇



記者陳文俊報道：暴徒砸店手法恐怖，破門縱火行為令商戶聞風喪膽。石硤尾一間餐廳小店被人指稱，拒讓暴徒入內逃避警方追捕，遭人在網上發帖揚言“趕住做裝修”，小店拉閘避禍，仍被人在鐵閘噴上恐嚇字句（見圖），可謂“慘過被大耳窿追數”。區議員稱有街坊形容騷擾行為猶如黑社會，不可接受。執業大律師丁煌稱，發帖者可能觸犯不誠實使用電腦罪，以及煽動刑事毀壞。



有搞事分子於社交平台發帖，點名指石硤尾一間茶餐廳的老板娘，拒絕正逃避警方追捕的搞事者入店“避一避”，一名十多歲女搞事者被捕。帖文稱，“你間茶記，趕住做裝修？”



“裝修”是暴徒近日用於砸店的術語。大公報記者到該茶餐廳實地了解，發現店方疑為避禍已經拉閘，據悉該店前日亦無開門營業。鐵閘上被人噴上“死全家”等字句。深水埗經民聯區議員陳國偉稱，該店遭遇可謂“慘過被人追數”，有街坊稱餐廳東主為人友善，與街坊關係良好，對餐廳遭遇感意外，形容暴徒行為猶如黑社會。他稱自己鄰近的議員辦事處亦遭破壞焚燒，辦事處樓上居民很多是長者，暴徒縱火行為不能接受。



暴賊趁亂打劫 爆竊案急增



突發組報道：暴亂持續，警方每日要派出大量警力打擊暴徒惡行，疲於奔命，無恥暴賊更趁亂四出“老爆”，繼前日全港發生多宗爆竊案後，昨日新蒲崗及馬鞍山共三間食肆，先後被竊匪“光顧”，其中一間整個夾萬被偷去，另一間的收銀機連在內的現金都被搬走，合共損失有待點算，警方正翻看“天眼”片段蒐證。



昨清晨六時許，新蒲崗爵祿街36號一間餐廳，職員返回準備開鋪時，赫見門外的電閘蓋鎖頭被撬毀，疑遭爆竊，遂通知負責人及報警求助。



警員接報到場，翻看店內閉路電視錄影片段，發現有三名賊匪於昨凌晨三時許潛入爆竊，經負責人點算後，證實失約5000元現金。



警員調查期間，同街另一間中菜館職員，返回店鋪時亦發現有被搜掠痕跡，門外兩個電閘蓋鎖頭被撬開，急急通知在場警員，經點算後發現一個夾萬不翼而飛，內有約一萬元現金。



此外，前晚有多名暴徒進入鬧事的馬鞍山新港城中心，一間茶餐廳於昨日清晨六時發現其玻璃大門上的鐵鏈被人剪斷，店內一個收銀機連現金被竊匪偷去。