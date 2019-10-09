大華網路報：不能再被騙！

中評社香港10月9日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，政治人物常會創造新名詞，最近有個新名詞叫“芒果乾”。 這是“亡國感”的諧音，意思是台灣內外危機四伏，促使人民有亡國的恐懼。 創造這名詞的是執政的蔡英文政府，目的是仇中、反中、去中國化，意謂台灣在中共的威脅下，人民若不堅守“台灣主權”，隨時都有被併吞的危機。



其實，每個國家、地區都有危機，所以即使生活在平安中，亦應該有危機意識。但是，免於危機的積極作為，是自立自強，與人和睦相處，不是製造敵人。



兩岸關係因歷史因素而複雜，從有形實力看，大陸大於台灣亦強於台灣，但台灣的無形實力，如因實施民主體制，人民受法制保護而有更大自由度，顯然較適於生活。



專欄說，兩岸關係的和平，從台灣來看，是避免和大陸處於劍拔弩張狀態，大陸大致也有此認知，所以稱“兩岸和平發展”。馬英九執政時，提出“不統、不獨、不武”主張，八年來兩岸關係良好，人民來往頻繁。但這個好景卻被民進黨執政後所破壞，北京便也採取施壓台灣的多種措施，如進行外交割喉戰，致使有七個原和台有“邦交”的國家，在短短三年多先後與台斷交和大陸建交；北京同時限縮人民來台旅行人數，致使台灣許多與觀光業有關的企業，面臨生存困難。



蔡政府將“穩定感”翻轉為“芒果乾”，是為了圖謀在2020選舉中，人民將選票投給它，這種民粹式的手段，雖未必得逞，但引起台灣社會不安，可謂其心可誅。



如果台灣真的發生危險，包括中共對台動武或採取較激烈的經濟封鎖措施，直接受害的是人民。因此，人民必須冷靜理性看待自己處境，不隨野心政客魔棒起舞。



人民藉選舉施行政治權力，但選舉亦是一種民主教育，人民受政客謊言所騙的經驗多矣，拒絕被騙，便是民主政治成熟的最佳證據。