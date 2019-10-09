勇士主帥科爾拒評莫雷事件

科尔接受采访(视频截图) 中評社北京10月9日電／當地時間10月8日，勇士隊主帥科爾接受採訪時被媒體追問對莫雷事件的看法，而他的回答是：自己對該事件了解不足，因此無法發表評論。他的做法被《今日美國報》網站形容為“沉默是金”，卻在美國互聯網上被網友罵成是“懦夫”。中國網友則為他“不瞎評論”的表態點贊。



據《今日美國報》網站體育頻道報道，科爾8日被記者問到莫雷事件時稱，“事實上我不（了解情況）。這是一次異乎尋常的國際事件，我們中的很多人都不了解情況。我和大家一樣，也在跟進這一事件，所以我不會對這件事情進行進一步的評論。”



《今日美國報》稱，莫雷事件發生後，每次關於此事件的發聲似乎都在加劇著局勢的緊張程度。因此，科爾明智地發表言論，以避免情況變得更加糟糕。



而當天在記者的追問之下，科爾還是給出了進一步的解釋。他說，“對那些我熱衷的、我了解的事情，我可以很輕鬆地發表評論。我覺得，對這一類的事情發表評論是理智的，所以我的評論只限於那些。”



科爾還表示，他正試圖更多地了解香港發生的事。據他透露，他的姐夫是一名中國歷史教授。



“我今天已經給他發了郵件，讓他告訴我應該對此事了解些什麼以及此事的現狀。所以我和大家一樣，也還在學習了解中。”科爾補充說。



報道中提到，科爾通常會在推特上發表言論力挺他所支持的事業，但這次他並未就此事發聲，也未轉發相關報道。《華盛頓時報》舉例稱，科爾本人針對特朗普向來直言不諱，此外他還曾就槍支管控立法以及其他一系列政治問題發表看法。



鑒於科爾通常對此類事件直言不諱，有記者提問稱，NBA或勇士隊是否對球員、教練和其他相關人員下達某種封口指令。對此，科爾表示，“不，沒有人對我們說過這些，無論是聯盟還是勇士隊內，（都沒有）關於我們是否可以發表評論的（指示） ”。科爾還提到，他沒有與其他球員進行全隊範圍的討論。