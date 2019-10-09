白宮發8頁長信拒絕配合彈劾調查

信件部分截圖 中評社北京10月9日電／“通話門”一事被披露至今，已經演變成為民主黨人對特朗普的彈劾調查，這讓整個白宮也一時陷入水深火熱之中。當地時間周二（8日），白宮給美國眾議院議長佩洛西發了一封長達8頁的信，信中表明特朗普及白宮對於“彈劾”一事的態度，稱拒絕配合調查，並指這場彈劾“毫無根據、違反憲法、旨在推翻美國的民主進程”。



據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報道，白宮法律顧問西伯隆尼（Pat Cipollone）在信中對佩洛西、眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）等人喊話稱：“你們設計和實施的調查有違基本的公平和憲法規定的正當程序。”西伯隆尼繼續補充道：“簡單來說，你們是企圖推翻2016年的大選結果，並剝奪美國民眾自由選擇的總統。”此外，他還在信中指責民主黨發起彈劾是為了影響2020年的大選。



根據信中內容，西伯隆尼還指出一系列眾院民主黨人“違反憲法”的具體行為，包括拒絕總統對證人發起的盤問要求和對其的傳喚，拒絕給總統提供證詞原文等。白宮一位高級官員告訴CNBC的記者，“這封信表明白宮將完全停止對彈劾調查的配合”。



據了解，美國國會眾議院監督和改革委員會4日向白宮發出傳票，要求白宮在10月18日之前提交特朗普“通話門”事件相關文件以配合彈劾調查，不過，白宮遲遲沒有回復。眾議院隨後也向國防部、行政管理和預算局發出傳票，提出同樣要求，但均未得到回應。



截至目前，只有眾議院情報委員會主席希夫對這封信做出回應，他也是領導此次彈劾調查的主要人物之一。希夫在個人社交平台賬號中寫道：“他們說：除非彈劾調查符合他們的條件，否則他們不會配合。（所以）他們的意思是：總統高於法律。但憲法另有規定。”就在這封信發出前幾個小時，白宮阻止了“通話門”事件的主要證人、美國駐歐盟大使戈登⋅桑德蘭接受眾議院調查。民主黨表示，白宮此舉是對彈劾調查的阻礙。《紐約時報》評論說，白宮的最新舉動開啟了美國憲政衝突的新篇章，這將加劇立法機構和行政部門之間的緊張關係，並進一步加劇兩黨的衝突和對立。



隨著彈劾程序的推進，眾院民主黨人逐漸擴大調查範圍，第2位舉報人也有極大可能將浮出水面。此外，佩洛西辦公室7日發布一封公開信，90名曾在民主黨和共和黨政府任職的國家安全官員聯名對最初的檢舉人表達支持，呼籲政府和媒體不要公開檢舉人的身份。



今年8月，有舉報者聲稱特朗普在7月份與烏克蘭總統的一次電話過程中，企圖從烏克蘭尋求幫助來抹黑政治對手。美國媒體報道稱，在給烏克蘭總統打電話的至少一周前，特朗普告訴白宮官員暫緩向烏克蘭提供近4億美元的軍事援助。特朗普在事件曝光後稱，此舉是因為擔心美國對烏克蘭的援助超過歐洲國家。而負責彈劾調查的人員認為此舉涉嫌利用職權向烏克蘭施壓，影響2020年選舉，扣押對烏軍事援助還可能損害國家安全，而特朗普試圖對此進行掩飾。



（來源：海外網）