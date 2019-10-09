心腹涉醜聞不斷發酵，文在寅被要求下台

中評社北京10月9日電／韓國法務部長官曹國的醜聞不斷發酵，保守團體計劃9日在首爾光化門廣場舉行大規模集會，要求總統文在寅下台、曹國辭職。此外，進步派公民團體也準備在12日舉行集會支持文在寅政府。面對國內近期接連上演的“反曹國”和“挺曹國”集會，文在寅7日首次就該事件表態，稱“政見分歧和激烈討論過了頭，發展到深刻對立、吞噬政局的程度是不可取的”。



“9日光化門集會或成最大集會，”據韓國《朝鮮日報》等媒體8日報道，多個保守派公民團體將於周三下午在光化門廣場舉行反對文在寅和曹國的集會。活動主辦方“文在寅下台泛國民鬥爭本部” 預計約100萬人將參加集會，抗議者還將在集會結束後從光化門廣場遊行至青瓦台。韓國最大的在野黨自由韓國黨決定讓下屬議員和黨員以個人身份參加9日舉行的集會。保守傾向媒體也將矛頭對准了文在寅。韓國《東亞日報》8日稱，文在寅只談檢察改革避談曹國。《朝鮮日報》稱文在寅罔顧曹國家醜致輿論分裂，應該為這一嚴重勢態擔起責任。



與此同時，進步派公民團體“泛國民市民連帶”計劃12日下午在首爾瑞草洞首爾中央地方檢察廳舉行第四次周末燭光集會支持曹國，並敦促檢察機關大刀闊斧地推行改革。屆時來自韓國各地的市民將乘大巴車前往首爾。該團體上周末也在同一地點舉行集會，並表示約300萬人參加了上次的集會。



對於近一段時間來分別在光化門與瑞草洞舉行的大規模集會示威，文在寅7日首次發聲，表示近來自己抱著沉重的心情嚴肅傾聽了國民的心聲。在各種意見中，國民對檢察改革的迫切要求是相通的，接下來希望能為按照程序解決問題而凝聚智慧。



曹國一直以來被輿論認為是文在寅的“心腹幹將”。在獲得法務部長官提名後，曹國家人被爆涉嫌多樁醜聞。就在8日，他公布了檢察改革工作的“速推課題”，宣布將從本月起修訂相關規定。韓聯社評論稱，在家人正接受檢方全方位調查的情況下，預計曹國所提出的“檢方調查須尊重人權”“檢察權行使要有節制”“傳喚調查最小化”等改革措施將不斷引發爭議。



（來源：環球時報）