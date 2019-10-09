司法部擬規定學校醫院等抗震標準高於一般建築

中評社北京10月9日電／司法部今天公布《建設工程抗震管理條例（徵求意見稿）》（以下簡稱徵求意見稿），明確學校、幼兒園、醫院、養老機構、應急指揮中心、應急避難場所等公共建築應當按照高於一般房屋建築的要求採取抗震措施。



近年來，我國建設工程抗震防災能力不斷提高，在降低地震災害風險、減少地震人員傷亡、保障和改善民生方面發揮了重要作用。但在實踐中，也面臨一些亟待解決的問題：一是部分建設工程執行抗震設防強制性標準不嚴格，存在安全隱患。二是大量老舊建設工程、農村住房缺乏抗震措施，應對地震風險能力不足。三是建設工程抗震設防、鑒定加固等責任體系不完善。四是建設工程抗震產業發展、技術研發等需要相關政策支持。因此，為了進一步提升建設工程抗震性能，減輕地震災害風險，保障人民生命財產安全，制定建設工程抗震管理條例十分必要。



徵求意見稿將條例適用範圍明確為從事建設工程抗震的勘察、設計、施工、鑒定、加固、維護等活動及其監督管理。搶險救災及其他臨時性建設工程不適用本條例。軍事建設工程的抗震管理，中央軍事委員會另有規定的，適用有關規定。



徵求意見稿規定，建設工程應當避開抗震防災專項規劃確定的危險地段。建設單位、勘察設計單位、工程總承包單位、施工單位、工程監理單位、隔震減震裝置生產經營企業、工程質量檢測機構等各方責任。



徵求意見稿還規定了建設工程抗震性能鑒定制度。同時明確對存在嚴重抗震安全隱患的建設工程進行安全監測，並在加固前採取停止或者限制使用等措施。根據徵求意見稿，抗震加固竣工驗收合格後，應當公示抗震加固時間、後續使用年限等信息。對建設工程抗震構件、隔震溝、隔震縫、隔震減震裝置及標識進行檢查、修繕和維護，及時排除安全隱患。



在農村建設工程抗震設防上，徵求意見稿規定加強對農村建設工程抗震設防的管理，提高農村建設工程抗震性能。縣級以上地方人民政府應當編制、發放實用抗震技術圖集，加強指導和服務。農村危房改造、易地扶貧搬遷、移民搬遷、災後恢復重建等，應當達到抗震設防強制性標準。

