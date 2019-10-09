中方敦促美方立即撤銷涉疆錯誤決定

中評社北京10月9日電／外交部發言人耿爽8日說，中方對美方將中國新疆維吾爾自治區公安廳等機構以及8家中國企業列入出口管制實體清單表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。



當日例行記者會上，有記者問：據報道，美國商務部7日發布公告，將中國新疆維吾爾自治區公安廳及其18家下屬機構、新疆生產建設兵團公安局和海康威視等8家中國企業列入出口管制實體清單。中方對此有何評論？



耿爽說，美方以所謂人權問題為借口，將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構以及8家中國企業列入出口管制實體清單、實施出口限制，這種行徑嚴重違反國際關係基本準則，干涉中國內政，損害中方利益。中方對此表示強烈不滿、堅決反對。



耿爽說，必須指出，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。新疆也根本不存在美方指稱的所謂人權問題，有關指責只不過是美方為干涉中國內政蓄意製造的借口。新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律，也符合國際實踐。這些舉措受到2500萬新疆各族人民的廣泛支持，也為國際反恐事業作出了積極貢獻。美方對中方的指責完全是顛倒黑白、一派胡言，只能進一步暴露其干擾新疆反恐努力、阻撓中國穩定發展的險惡用心。



“我們敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力舉措，堅決維護國家主權、安全、發展利益。”耿爽說。



（來源;新華網）