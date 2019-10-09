2019中國企業500強榜單公布

中評社北京10月9日電／日前，中國企業聯合會、中國企業家協會連續第十八年發布中國企業500強榜單及報告，中國石化、中國石油和國家電網分列前三名，500強入圍門檻、資產規模、參與國際標準制定數量等指標再創新紀錄。



“當前我國經濟已深度融入世界經濟，能否擁有一大批具有全球資源整合能力和市場控制力的企業，對未來發展至關重要。要加快形成面向全球的生產服務體系，不斷提升境外風險防範能力和水平，培育更多世界一流企業。”工業和信息化部副部長王江平說。



交出亮眼成績單



營業收入千億級企業數量明顯增多，人均營業收入實現三連升，人均淨利潤實現兩連增



企業是社會主義市場經濟的微觀主體，是國民經濟基礎細胞，是推動經濟社會發展的主體力量。過去一年，面對貿易保護主義、單邊主義抬頭，以及國內經濟結構調整與新舊動能轉換的挑戰，中國企業500強依然交出了亮眼成績單。



——中國大企業的“個子”更高了。



中國企業500強的營業收入保持較快增速，入圍門檻持續提高。2019中國企業500強營業收入總額為79.1萬億元，約占去年中國GDP的87.86%；500強資產總額為299.15萬億元，較上年增長9.08%，增速提高2個百分點；入圍門檻為營業收入達到323.25億元，較上年提高了16.36億元。

